Salones de fiestas entre la incertidumbre y el proceso de reconversión

Paola Yawni del Espacio Soleil dialogó con el programa Acá te lo Contamos por Radioactiva y comentó cómo atraviesa esta situación, “desde el 13 de marzo en Posadas salió la resolución de que no podíamos realizar más eventos, si bien la cuarentena nacional comenzó el día 20 para nosotros comenzó una semana antes y desde esa fecha nos convertimos en lo que pasó en casi todos los rubros, en el mismo estado con la incertidumbre de cuánto duraría esta situación”.



“Los meses siguieron pasando y hoy ya estamos a cinco meses y no tenemos ningún panorama a futuro de cuándo podremos reanudar algún tipo de actividad y ni siquiera nos imaginamos una vuelta a lo que era antes de la Pandemia”, alertó la empresaria.



Además Paola destacó que necesitan tener certezas en cuanto a cuándo podrán realizar algún tipo de actividad por lo que se conformó la Asociación Misionera de Organizadores y Proveedores de Eventos, “es mucha la gente que está afectada pero uno no visualiza todo eso cuando se hace una fiesta y es por ello que se conformó la asociación, que ese fue el primer paso, el segundo fue presentar todos los protocolos en el mes de mayo a la Municipalidad local para ver si se puede arrancar con algo, porque es el paso inicial para después poder pedir un tipo de ayuda”.



“Ahora ya estamos en este paso de pedir ayuda a nivel nacional y también se ha presentado un pedido que se declare a la actividad en estado de crisis, entonces así podríamos acceder a distintas líneas de créditos de diferentes índoles pero todo está en análisis”, relató.



Incertidumbre y proceso de reconversión

La socia del Espacio Soleil comentó que en primera instancia se creía que la cuarentena iba a durar sólo unas semanas y, “con los ahorros fuimos sobreviviendo pero al ver que todavía no se vislumbra una apertura nosotros nos largamos a hacer ventas online de productos de supermercados y regionales en el rubro alimenticio y nos reinventamos de esa manera”.



“Si bien el espacio está cerrado nosotros hacemos delivery, eso funcionó muy bien al principio cuando no se podía salir pero ahora que está casi todo abierto no está funcionando tan bien como al inicio y toda esa ayuda que contribuía para afrontar los gastos fijos que siguen estando, ahora ya no es lo misma”, dijo.



Finalmente agregó que la situación se volvió desesperante por la continúa acumulación de deudas, “todos los salones estamos iguales y se acumulan las deudas porque los propietarios del lugar también quieren cobrar el mes de alquiler, podés hablarlo pero todo es a pagar a futuro y son muy pocos lo que consiguieron la disminución del pago del alquiler pero el resto tienen que pagar completo. Algunos montos son reducidos pero se sabe que cuando se comience a trabajar se va a tener que devolver”

El pasado mes de marzo, la Municipalidad de la ciudad de Posadas mediante una resolución decidió el cierre de locales bailables, salones de fiestas y pubs, en el contexto de la vigencia de la emergencia epidemiológica y sanitaria ante la presente epidemia de dengue y pandemia de coronavirus –COVID-19.La prolongación de la cuarentena debido a los continuos brotes desalentaron aún más a los organizadores de fiestas y eventos ya que cada vez ven más lejos la vuelta a la actividad y los eventos que ya estaban reservados debieron ser cancelados y reprogramados sin fecha cierta de realización.Eventos empresariales, actividades de capacitación y festividades varias, como casamientos o bautismos todos quedaron en stand by hasta nuevo aviso y los distintos actores del rubro se encuentran en un momento de crisis.