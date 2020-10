Salir de la colmena - El Territorio Misiones

Viernes 16 de octubre de 2020 | 04:00hs.

Por Agustina Rella sociedad@elterritorio.com.ar

Como un buen cóctel de autor misionero, Migue García, más conocido como Pato García Jr, suma interesantes ingredientes a su receta musical. Así, en plena cuarentena, su lado más sensible dio lugar a un nuevo alter ego: Jr Miel, que hoy estrena single compuesto puertas adentro, desde el encierro en la gran ciudad.Instalado en Buenos Aires, mientras su papá (Pato García) estaba varado en Las Vegas, su mamá Amanda en Colombia y su hermano menor en su hogar habitual de Mexico, Patito exprimió sus sabores originales de funk, soul, rap y dio vida a Jr Miel.La idea de condensar sus recientes producciones bajo este nombre responde, tal como contó el artista, a “la búsqueda de un nuevo perfil donde encasillar su sonido nuevo”.“Es una mezcla de funk, soul, hip hop con sonidos más modernos como el trap. Jr Miel nace para separar el legado de músico que vengo haciendo como Patito García Jr y encasillar esto, que es como mi parte más sensible, por decirlo de alguna manera”, explicó.Versátil y con distintas influencias que no sólo se transmitieron ‘genéticamente’, Migue es un artista complejo que continuamente busca expandir sus horizontes.Asumiendo este ‘mestizaje’ como buen misionero, detalla que “hay canciones que digo: ‘a esto le puedo dar el encare o el sonido que busco como Jr Miel’ y a otras: ‘estas son más para Pato García Jr’”.En esa línea es que subrayó que con este lanzamiento, suma más aristas a su trabajo musical, pero sin despegarse de lo que tiene construido.“Yo no voy a dejar de hacer mi legado que siempre hice, que son una cantidad de estilos y fusionar y laburar como guitarrista. Solamente estoy lanzando algo nuevo para que la gente que quiera escuchar mis temas, pueda ir a algo concreto y no se pierda entre tantas cosas que hago como Pato García Jr”, detalló al diferenciar que en este nuevo formato de Jr Miel puede presentarse solo, con una guitarra y un beat maker mientras como Pato García, sigue la idea de la banda donde se suman más instrumentos.Las composiciones son propias, con tintes de canciones de verano, para disfrutar relajados y una apertura del corazón.Es que Migue potenció el tiempo detenido del confinamiento obligatorio como medio para expresar sus sentires. A pesar de que su trabajo en producción musical de otros artistas (como Celeste Sanazi), de publicidades, series de Netflix y más, se detuvo sólo un par de meses, ese espacio temporal le permitió liberar su arte más personal.“Encontré un espacio de inspiración en la cuarentena. Estaba en mi casa encerrado, como todo el mundo, sobre todo acá en Buenos Aires. Me ayudó para tranquilizarme un poco, dejar ese ritmo de no parar”, arrancó contando. “La cuarentena fue como una bomba que, de repente, detuvo el tiempo y dije: ‘hay que tratar de usar la cabeza para cosas buenas’. Entonces empecé a sentarme a practicar, a tratar de componer, de escribir. Algo que venía haciendo, pero como tenía mucho tiempo y podía fluir... me senté, emprolijé cosas que ya tenía, me vinieron pensamientos nuevos. Fue bastante inspiradora la cuarentena, dentro de todo lo malo que sucedió, porque me regaló canciones nuevas”, reconoció.Para nutrirse y encontrar el sonido que buscaba, Jr volvió a abrir el baúl de funk, soul, hip hop de los 80. A esa ‘vieja escuela’ que admira, la metió en la coctelera y adicionó: el toque misionero e influencias de este milenio.“Se completan con la cuestión de Triple Frontera porque yo soy muy del estilo brasilero también. Entonces mis canciones suenan por momentos medio brasileras... con ese funk y soul y encima tienen rap. Hay una mezcla de todo y es dificil de encasillar, porque dentro del rap y el soul algunos son más melosos que otros, pero me voy expresando en ese mundo”, consideró.El combinado ya está listo. Hoy sale parte a la luz y seguidores de distintas plataformas podrán comenzar a ser asiduos consumidores de ‘una nueva miel’.Si bien el arduo trabajo de extracción de ese elixir sonoro puede ser personal, Jr Miel se lanza de la mano de la discográfica independiente Peñi y la productora Sudaka Beats. A su vez, fue grabado en Pewma Estudio.Además, la familia García está pronta a reunirse. Y como parte del reencuentro definitivo que será con motivo de las fiestas de fin de año, Jr está programando, incluso, una mini gira por la Tierra Colorada.“Hace un año que no voy a Misiones. Quiero ir los primeros días de diciembre para hacer la cuarentena, mover todo, ensayar y preparar el show porque tambien lo quiero filmar. Voy a Posadas para hacer shows y videoclips”, confirmó en el marco de su reencuentro con su padre ayer en Buenos Aires.“Fue bastante emocionante y hace rato no nos veíamos y había mucha emoción contenida”, graficó tras ver a su papá después de meses. “Mañana (por hoy) llega mi vieja, justo para el Día de la madre. Gracias a Dios la mitad de la familia ya está toda junta”, cerró en vísperas a la Navidad donde esperan revivir el tan anhelado abrazo familiar.