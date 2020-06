Salieron a buscar trabajo a la calle con un cartel y conmovieron a todos

Martes 23 de junio de 2020 | 10:43hs.

Por Dennis Prieto redaccion@territoriodigital.com

En las últimas horas en las redes sociales se viralizaron fotos de dos hombres desempleados que salieron a la calle con un cartel para pedir trabajo en Posadas.







Uno de los protagonistas es Raúl Reynoso, tiene 36 años y es oriundo de Luján de Cuyo, Mendoza. "Me quedé por la cuarentena, no pude salir de acá, no tengo familiares en Posadas", sostuvo en diálogo con El Territorio.





"Por la necesidad se te ocurren un montón de cosas", afirmó. Entonces, entendió que debía innovar si quería conseguir algo: se paró en el semáforo de avenida Corrientes y calle Córdoba de la capital provincial con un pequeño cartón que decía "Busco un trabajo o su ayuda, Gracias".





"Estoy durmiendo en la calle, está muy complicado todo, en Mendoza tengo mi hijo, mis viejos y mis hermanos", expresó.





Por último comentó que no tiene celular para que lo puedan contactar, pero si alguien tiene alguna changa que no dude en buscarlo en el semáforo. Raúl trabaja desde los 12 años, y tiene experiencia en trabajos de pintura, panadería, y albañilería. "Hago de todo un poco, cualquier ayuda será bienvenida", concluyó.







Pedido de ayuda se volvió viral



"Necesito trabajo, una ayuda. Gracias", rezaba el cartel que un hombre exhibía ayer por la tarde en la intersección de la avenida Mitre y calle Líbano de Posadas.







Un joven fotografió ese momento y compartió en sus redes sociales, pidiendo que lo ayuden en su objetivo de conseguir trabajo.





Enseguida, llovieron mensajes de aliento para el hombre y la imagen se volvió viral.







Según pudo averiguar este medio, el hombre se encuentra todas las tardes en inmediaciones de la mencionada avenida. "El que quiera ayudar lo puede encontrar aquí por las tardes", dijo una comerciante de la zona.