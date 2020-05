Salidas, comercios e industrias: una por una, todas las medidas del DNU que anunció el Gobierno

Sábado 9 de mayo de 2020 | 09:00hs.





De esta forma, si bien la cuarentena seguirá siendo estricta en el área metropolitana de Buenos Aires -donde se concentran más del 86 por ciento de los casos de coronavirus-, se presentarán ciertas "flexibilizaciones" que den respuesta, por un lado, a las cámaras de comercio e industria que habían expresado su preocupación por la paralización de la actividad, y por el otro, a los que pedían salir de sus casas para mitigar los efectos adversos del aislamiento social y preventivo.



La "reapertura progresiva" de la cuarentena permitiría la movilización de hasta el 75 por ciento de los habitantes en muchas provincias, mientras la decisión de habilitar actividades quedará en manos de los gobernadores. A su vez, continuarán firmes en todo el país la prohibición de las clases presenciales, eventos masivos y el control de las fronteras.



Salidas recreativas

El jefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta confirmó que en la ciudad de Buenos Aires habilitarán salidas recreativas para los niños durante los fines de semana.



En esta primera etapa, serán breves y en cercanías del domicilio, es decir, en un radio de 500 metros. "Una vuelta manzana", definió Rodríguez Larreta.



Sin embargo el escenario será distinto en la provincia de Buenos Aires. La habilitación de la medida dependerá de cada distrito, pero el gobernador Axel Kicillof adelantó que "se inclinarán más por la opción de que los niños acompañen a los padres a hacer las compras y no que haya días específicos para salidas".



“Pese a todas las ansiedades, nos toca ser responsables y seguir en casa. Sigue la cuarentena en la provincia de Buenos Aires. Nos toca ser cuidadosos y seguir cuidándonos”, manifestó Kicillof.



Comercios de cercanía

Con la nueva etapa de la cuarentena que comenzará a regir en la Argentina a partir del lunes 11 de mayo, los negocios de "cercanía" podrán abrir sus puertas con permiso previo del Poder Ejecutivo.



El sábado a las 8 de la mañana habrá una conferencia de prensa de la Ciudad en la que se darán a conocer los detalles de las nuevas actividades permitidas.



“Vamos a sumar algunas actividades pero el cuidado sigue siendo el mismo. Actividades comerciales, de forma gradual. Siempre hablando de los comercios de proximidad. Y vamos a evaluar dos cosas: el nivel de contagios y el otro es el cumplimiento de la gente en la pauta que planteamos. Si no se cumple, volvemos para atrás. No vamos a arriesgar", manifestó Rodríguez Larreta.



Tal como había adelantado este medio, se espera que el jefe de Gobierno porteño permita la apertura de los negocios en general, excepto los locales de ropa y calzado, peluquerías y gimnasios. Tampoco obtendrían luz verde para trabajar los shoppings.



En la misma línea, Kicillof adelantó que en la provincia los comercios que podrán abrir deberán “ser de cercanía, barriales. Con trabajadores de cercanía y clientes de cercanía. Va a ser a pedido de cada uno de los intendentes, que van a elevar solicitudes de autorización por zona o rubros y con criterio que pueden ser por día o número de documento, iremos viendo”.



Industrias

A partir del lunes se habilitarán en todo el país, con excepción del AMBA, las siguientes ramas industriales, sin uso de transporte público: automotriz y autopartes; electrónica y electrodomésticos; textil, calzado e indumentaria; productos de tabaco; metalurgia, maquinaria y equipos; gráfica, ediciones e impresiones; madera y muebles; juguetes; laboratorios farmacéuticos; química y petroquímica; fabricación de motocicletas y bicicletas y fabricación de neumáticos.



Por su parte, el gobernador bonaerense adelantó este sábado que desde su Gobierno elevarán a la Nación propuestas para la apertura de "ramas de la producción" con el fin de evitar "problemas de desabastecimiento", pero explicó que antes deberán aprobarse protocolos de seguridad y asegurarse de que la industria "provea su propio transporte" de los productos.



Kicillof remarcó que los protocolos sanitarios para la apertura de ciertas ramas de producción tienen que ser aprobados en las tres instancias: municipal, provincial y nacional.



"Nuestra mirada está centrada en la producción más que en lo recreativo, porque ahí se concentra buena parte de la producción del país, y si todo el país empieza a consumir sin que la provincia produzca, va a haber problemas de desabastecimiento”, afirmó Kicillof y adelantó que el Gobierno analiza conceder permisos a los intendentes para habilitar distintos comercios e industrias.



Se espera que los gobernadores terminen de definir las especificidades de las medidas durante el fin de semana.

