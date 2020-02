Safrán: "Apóstoles tiene ley de nocturnidad, hay que ponerse de acuerdo"

Martes 11 de febrero de 2020 | 13:20hs.

Maximiliano Valentín Monzón, de 17 años, fue otra víctima de una brutal agresión a la salida de un boliche nocturno, esta vez, en la ciudad de Apóstoles el pasado fin de semana y por la cual está internado el Hospital Ramón Madariaga.





Maximiliano tiene traumatismo de cráneo, traumatismo maxilar, tres fracturas expuestas en el brazo, las costillas y las piernas con fractura y encima en la cabeza tiene un fuerte golpe producto de un cascotazo y la evolución de las primeras 24 horas es clave.





La intendente de Apóstoles, María Eugenia Safrán, adelantó al programa Acá te lo Contamos por Radioactiva 100.7, que "mantendremos una reunión con la jueza de paz para ponernos de acuerdo al horario de cierre de los boliches, por eso también estarán los propietarios de los boliches", dijo y aseguró que "si a las 6 se cierran y en ningún lugar se puede comprar bebidas con alcohol, en la calle no debe quedar nadie...", refirió al caso de Maximiliano que con 17 años no debería haber estado dentro del boliche.





"A raíz de esto mantuve una reunión cn el comisario mayor y el de la Regional, hablamos sobre los distintos controles a realizar. Ya le había transmitido de hacer cumplir las normas, de eso se trata", resaltó la intendente al programa radial.

"El horario y el funcionamiento de los boliches, la venta de bebidas alcohólicas a menores y el control de la vía pública también fueron parte de la reunión y de lo que quizás se deba cambiar.





La intendenta dijo también que "si bien hay responsabilidad familiar, nosotros tambi{en debemos cumplir con los controles porque los padres así lo piden", apuntó y recordó que para poco después de las 6 no debe quedar nadie en la calle. La Policía me reiteró que en caso de menores que estén en la calle en circunstancias que no puede explicar, se los llevan a la comisaría y luego se los entrega a los papás.





Martes de marcha

Antes del mediodía familiares de Maximiliano convocaron a una marcha por el joven golpeado brutalmente, pero pocos fueron los asistieron y no llegaron hasta la puerta del juzgado porque estaban al mismo tiempo los conocidos y familiares de los que están detenidos por lo sucedido y se temió por entonces otro enfrentamiento. Lo cual no sucedió. En la marcha, la abuela de Maximiliano, Alicia, pidió justicia "no se merece un joven que sale a divertirse" y exigió "que no haya más un caso como en el de Valentín".