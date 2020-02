Saconne sobre Maxi Iglesias

Viernes 7 de febrero de 2020

Viviana Saccone habló sobre los rumores de romace con Maxi Iglesias, el actor español y su colega en Separadas, por Canal 13. De visita en Intrusos, la actriz aclaró: “Fuimos al teatro. Yo estoy sola hace dos años. No sé en que situación sentimental está él, somos buenos compañeros. A él le gusta el teatro y no sólo sale conmigo, ha salido con otros compañeros a comer. Es un actor que está trabajando en otro país y somos muy buenos compañeros. No estamos saliendo”, completó, sin lograr conformar a los periodistas.