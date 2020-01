Sabrina volvió a defender la intimidad de su esposo

Domingo 12 de enero de 2020

A dos meses y medio de la viralización de dos fotos de Luciano Castro (44) desnudo, delito que afectó a su familia y al propio actor, Sabrina Rojas (39) le dio un móvil a Intrusos y fue sorprendida con una información en vivo, respecto al delicado tema.

“Esto creo que no te lo había contado nunca, pero hay una primerísima figura en la ciudad de Mar del Plata, mujer, protagonista de una obra, que hizo alusión en la obra a la parte íntima de Luciano”, le dijo el notero Gonzalo Vázquez, descolocando a la actriz de la obra Desnudos con su bocadillo. “Ay, me agarra taquicardia. No lo sabía”, respondió, sin que el comentario le haga gracia.

Luego el cronista amplió: “Esta famosa dijo que no se hizo vegetariana del todo por eso...”. Lejos de festejar el intento de humorada de la artista, Rojas marcó una firme postura: “Eso va en el buen gusto de cada uno. También pasó algo con (Roberto) Moldavsky y Luciano lo llamó porque se lo habían contado. Va en el buen gusto de cada uno y en lo que cada uno considera que puede hacer humor. Hay cosas que no van. Cuando una persona sufre por eso, no va el chiste. Si los atributos de Luciano se hubiesen sabido por otra cosa, bueno, por ahí cabe. Pero cuando fue algo que lastimó a una familia, creo que va en el buen gusto de cada uno. Igual, después te voy a pedir el nombre (de esta famosa)”, dijo Sabrina, regresada de Punta del Este luego de reconciliarse con Luciano y disfrutar de unas semanitas de relax, playa, sol y vacaciones.