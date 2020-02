Jueves 27 de febrero de 2020

La ex tenista Gabriela Sabatini será declarada Ciudadana Ilustre de Buenos Aires el próximo miércoles 4 de marzo en un evento que se llevará a cabo en el Salón Dorado de la Legislatura porteña. “Agradezco a la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires por haberme declarado Ciudadana Ilustre. Es un gran honor y me hace muy feliz ser reconocida en la ciudad que nací y que quiero tanto”, escribió Sabatini en su cuenta oficial de Twitter. La tenista más destacada en la historia de la Argentina nació el 16 de mayo de 1970 en la Ciudad de Buenos Aires y desde edad temprana comenzó su pasión por el deporte en las canchas de River, el club de sus amores. Sabatini ganó 27 títulos en singles, entre ellos el US Open de 1990; alcanzó el tercer puesto del ranking mundial y logró la medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Seúl 1988.