Rumbo al Maracaná

Miércoles 18 de diciembre de 2019

La Copa Libertadores 2020 ya está en marca. En un sorteo que tuvo como antesala la entrega de una réplica de la Copa a Juan Román Riquelme (ver aparte), quien se despidió con un "felicidades" a lo Carlos Bianchi, todos los equipos argentinos ya conocen a sus rivales.El certamen continental comenzará en enero, con la Primera Fase, en la que no hay equipos argentinos y el primer club de nuestro país que jugará será Atlético Tucumán.El Decano se medirá con un equipo boliviano que aún no está definido y, de ganar enfrentará al ganador de la serie Independiente Medellín-Deportivo Táchira.Si los tucumanos llegan a avanzar esas dos fases se meterán en los grupos y ahí podrían jugar con Boca, que es cabeza de serie del grupo H, el cual compartirá con Libertad de Paraguay, dirigido por Ramón Díaz, y Caracas de Venezuela.El que la tendrá más complicada será River. El Millonario es cabeza de serie del grupo D y tendrá que enfrentarse al siempre complicado San Pablo de Brasil, a la Liga Universitaria de Quito ya Binacional de Perú, el rival más flojo a priori.Racing llegará a la Libertadores 2020 como campeón del fútbol argentino. La Academia formará parte del grupo F junto a Nacional de Uruguay, Alianza Lima de Perú y Estudiantes de Mérida, Venezuela.Otro que la tendrá muy complicada será Tigre en el grupo B. El Matador de Victoria se verá las caras con Palmeiras de Brasil, Bolívar de Bolivia y deberá esperar a su restante rival, que saldrá del repechaje, pero podría ser Corinthians de Brasil.El restante equipo argentino será Defensa y Justicia, que por primera vez jugará la Copa Libertadores. El Halcón de Varela estará en el grupo G y se medirá con Olimpia de Paraguay, Santos de Brasil y Delfín de Ecuador.El campeón Flamengo será cabeza de serie del grupo A, en el que jugará ante Independiente del Valle, campeón de la Sudamericana, Junior de Colombia y un equipo del repechaje.El grupo C estará integrado por Peñarol de Uruguay, Colo Colo de Chile, Atlético Paranaense de Brasil y un equipo de Bolivia.Además, en el grupo E se verán las caras Gremio de Brasil, Universidad Católica de Chile, América de Cali de Colombia y un equipo del repechaje.A los octavos de final avanzarán los dos mejores de cada grupo, el tercero pasará a la Sudamericana y el cuarto quedará sin competencia.La final será, como la de este año, a partido único y se disputará el 21 de noviembre de 2020 en el Maracaná de Río de Janeiro.