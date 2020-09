Ruiz de Montoya suspende actividades grupales y mantiene 9 familias aisladas - El Territorio Misiones

Viernes 4 de septiembre de 2020

“Dos personas que por haber estado cerca de la señora decidieron aislarse voluntariamente y tres más que por nexo epidemiológico fueron aislados por autoridades de Salud Pública”, confirmaron. Así, el total ascendió a 30 personas que cumplen aislamiento. Paula Roa, directora de salud municipal, confirmó que “la señora y su familia recibieron hoy control domiciliario, evoluciona bien, en ese lugar están todos bien”. Respecto de los aislados, indicó: “Nos estamos contactando telefónicamente dos veces por día para recabar datos de cómo están, si tienen temperatura u otro síntoma y no hasta ahora no hay novedades”.





Misioneros dieron negativo al segundo test en Entre Ríos

En su edición de ayer, El Territorio dio a conocer que un empleado bancario de la ciudad de Posadas y su hermano residente en Apóstoles dieron positivo en el test de coronavirus en los controles de ingreso a la ciudad de Chajarí, en Entre Ríos, a donde fueron por la muerte de su padre.



Desde el gremio de bancarios se le pidió al trabajador que se realizara un segundo test en la localidad entrerriana de Chajarí, resultado que se conoció ayer en horas de la tarde y fue negativo, tanto para él como para su hermano.



“El control que le hicieron en el laboratorio privado de Chajarí dio negativo para los dos hermanos, así que estarán regresando a la provincia en cualquier momento”, explicó José Luis Ruiz Moreno, secretario general del gremio de los bancarios.



Y agregó: “No sé qué habrá pasado en el primer control, pero este salió negativo. Nosotros vimos que a sus compañeros les dio negativo así que algo falló en la primera vez”.



Un susto en el banco

Teniendo en cuenta que al ingresar a Entre Ríos ambos habían dado positivo, todo el segundo piso de la sucursal del banco Macro que se encuentra en la calles Colón y San Martín de Posadas fue aislado, al igual que siete compañeros que tuvieron contacto con el trabajador. El miércoles se les realizó el hisopado, pero afortunadamente todos dieron negativo.



“Él trabajó hasta el viernes por eso se activó el protocolo de aislar todo el sector del segundo piso”, había explicado Ruiz Moreno.





El nuevo parte epidemiológico difundido por el Ministerio de Salud Pública de Misiones no sumó nuevos casos de coronavirus. Por lo tanto, el total permanece en 55, de los cuales sólo uno se encuentra activo y en carácter de externado.Se trata de la mujer de 43 años, esposa de un camionero de Puerto Rico que regresó el miércoles de la semana pasada de un viaje a Mendoza, una de las zonas más calientes de la enfermedad por lo que el parte señaló que se trata de un “nexo epidemiológico establecido por zona de circulación viral”.Según trascendió, el hombre había presentado fiebre algunos días después de llegar de su viaje pero pensó que se trataba de un estado gripal. Es así que son 30 las personas aisladas en la localidad por haber tenido contacto con la mujer y otras 34 más en Ruiz de Montoya, integrantes de nueve familias.En este contexto, el intendente de esta última localidad, Víctor Vogel, dialogó con el programa Acá te lo Contamos por Radioactiva 100.7 y comentó cómo se relacionan los aislados con el caso 55, de Puerto Rico.“Esto a nosotros nos tomó por sorpresa porque fue una situación bastante atípica. Se dio porque una señora de un empleado municipal quedó internada en una clínica privada en Puerto Rico y el día miércoles de la semana pasada tuvo que compartir su habitación con otra persona, que es la que en este caso dio positivo para Covid-19” comenzó explicando.Según detallaron fuentes de Salud Pública, la mujer infectada concurrió al centro de salud porque sentía un cansancio no habitual, donde la habrían dejado durante unas horas en observación, momento en el que compartió habitación con la mujer de Ruiz de Montoya.Por otra parte, detalló que “esta señora de Ruiz de Montoya recibió el alta el día viernes, volvió a su vida normal con sus familiares y a consecuencia de esto en la jornada de ayer (por el miércoles) me entero que desde Salud Pública estaban tratando de ubicarla porque había convivido por un par de horas con esta mujer de Puerto Rico que dio positivo”.Es así que hoy dicha localidad tiene actualmente a nueve familias en aislamiento preventivo por haber tenido contacto directo con esta persona. Sin embargo, Vogel aseguró que ninguno presenta síntomas compatibles con el Covid, teniendo en cuenta el pánico que sembró está situación en la localidad.“La gente está muy preocupada y se está trabajando con el equipo de Salud para hablar con estas personas. Mientras que no aparezcan síntomas no hay de qué preocuparse, fue una cuestión un poco rara la que se presentó”, manifestó.Tras la resolución provincial, la localidad de Ruiz de Montoya había habilitado las reuniones al aire libre de hasta diez personas, además de deportes grupales como fútbol de salón, básquet y vóley. Sin embargo, tras el positivo en Puerto Rico y las nueve familias aisladas en Ruiz de Montoya, el intendente municipal remarcó que “está todo prohibido hasta el día lunes que se cumplen los diez días desde que esta persona estuvo en contacto con la contagiada”.“Las caminatas recreativas con el correspondiente distanciamiento se siguen permitiendo como también las actividades religiosas, siempre cumpliéndose con el protocolo y con la presencia de control municipal”, explicó.Finalmente Vogel llevó tranquilidad a los ciudadanos y aseguró que se encuentran atendiendo las consultas de todos aquellos que se acercan a hacerlo. “Nosotros somos un pueblo chico con mucha zona rural y la consulta es permanente. Estamos conteniendo a todos los vecinos que están preocupados pero queremos transmitir tranquilidad porque en nuestro sector junto a las localidades vecinas tomamos esto con mucha responsabilidad para que llegue a buen fin, tanto nosotros como las demás ciudades estamos haciendo las cosas bien con las 34 personas que están aisladas aquí.Luego de la confirmación del caso positivo en Puerto Rico, las autoridades locales confirmaron que de modo preventivo se había decidido aislar a 25 personas de la ciudad, quienes de una u otra manera se habían vinculado con la paciente. Sin embargo, ayer confirmaron que cinco personas más fueron aisladas aunque “dos de ellas lo han hecho de manera voluntaria y las otras tres las localizamos nosotros”, dijeron las fuentes consultadas.