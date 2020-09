Rudito va por la revancha - El Territorio Misiones

Domingo 27 de septiembre de 2020

El piloto Rudito Bundziak (Ford) se volvió a ubicar dentro de los diez primeros en la clasificación de la cuarta fecha del TC Mouras, que se realizó ayer en el autódromo de San Nicolás y, al final de los tres grupos, quedó en la novena posición de la tabla general.La jornada comenzó con el tercer entrenamiento donde el Quilmes Plas apuntó a girar con gomas de lluvia y aprovechar la tanda para que el piloto de Puerto Iguazú de sus primeros giros.Igual no se tocó la puesta a punto para piso seco por lo que no se buscó un tiempo, sino que el misionero conozca las reacciones del auto con gomas de lluvia. Así quedó 23° en el último ensayo.A la hora de clasificar, el viento cambió y la pista se secó rápidamente por lo que se utilizó gomas lisas. Bundziak salió en el último grupo y fue el destacado.Con un tiempo de 1m32s167/100 para los 3.959 metros de extensión, el misionero se ubicó en la novena posición de la clasificación general y quedó a 785/1000 de Christian Ramos (Torino), quien se llevó el mejor tiempo de 1m31s382/1000.“Fue una clasificación buena. En la primera vuelta metí el tiempo, y en la segunda venía bajando mi registro en dos décimas, pero me pasé en un frenaje y perdí la vuelta. El auto tiene buen potencial y estamos bien para mañana (por hoy), largamos quinto en la primera serie ”, explicó Bundziak.La actividad de la cuarta fecha del TC Mouras seguirá hoy con la disputa de las dos series, que se podrán ver por DeporTV desde las 9, y luego se correrá la final a 16 vueltas o 30 minutos, que se podrá ver por la pantalla de la TV Pública desde las 11.