Ruben y su vuelta a Central: “Extrañaba estar acá”

Sábado 21 de diciembre de 2019

Marco Ruben ya empezó a emprender su vuelta al lugar que lo vio nacer como futbolista y Rosario Central lo esperaba con los brazos bien abiertos a su ídolo.Ayer, en conferencia de prensa, Ruben habló como jugador del club, y confesó que “siento felicidad de hacer lo que deseaba. De volver a estar acá, ponerme esta camiseta y seguir cumpliendo mi sueño de jugar en Central. Cuando me fui no sabía si iba a regresar y a medida de que pasaba el tiempo me di cuenta de que no quería estar en otro lado y que extrañaba estar acá”.