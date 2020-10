Rosario: confirman el primer caso de reinfección de Covid-19 - El Territorio Misiones

Miércoles 14 de octubre de 2020 | 19:12hs.

Rosario confirmó el primer reinfectado de coronavirus a siete meses de que se reportara el primer caso en la ciudad santafecina. Se trata de un paciente que había contraído la enfermedad en marzo y en mayo se había comprobado que había generado anticuerpos. Sin embargo, en septiembre presentó síntomas y dio nuevamente positivo.“Tenemos no menos de un caso certificado de reinfección de una persona que en marzo tuvo su PCR positivo, tuvo síntomas, resolvió la infección, se vieron los anticuerpos en mayo y en septiembre nuevamente expuesta al virus volvió a tener síntomas y dio nuevamente positivo”, explicó Carolina Subirá, coordinadora del comité Covid-19 del grupo Oroño.Según informó la infectólogca, en este caso, la reinfección tuvo síntomas menos graves que en la primera etapa y la enfermedad se centró en las vías respiratorias superiores, sin llegar a generar una neumonía.Aunque alertó que “como la información que tenemos aún es escasa no podemos bajar los niveles de alerta, quedarnos tranquilos y pensar que siempre van a ser una gripe común, porque potencialmente tendrían la capacidad de transformarse en una nueva neumonía o en un cuadro grave”.En tanto, la infectóloga se refirió específicamente a la situación del coronavirus en la provincia de Santa Fe: “Todavía nuestro sistema de salud es continente, tenemos camas de áreas intensivas, nuestro personal está entrenado a su vez contamos con la ventaja de saber cómo lo han manejado en otros países y podemos aplicarlo”, manifestó en Radio 2 de Rosario.“Las muertes que hemos visto en nuestra ciudad, han sido en personas de edad o con factores comórbidos, pero lamentablemente ya hemos tenido que presenciar muerte de personas jóvenes. entre 30 o 40 años que no tenían factores de comorbilidad”, indicó.