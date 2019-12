Ropa y juguetes, lo más demandado en las horas previas a Nochebuena

Servicios hoy y mañana



- Ferias Francas: hoy estarán abiertas Santa Rita, chacra 32-33 e Itaembé Miní de 6 a 12.

- Mercado Concentrador: atenderá hoy de 7 a 13.

- Comercios: estarán abiertos hoy hasta las 17 en algunos casos.

- Sistema de Estacionamiento Medido (SEM): no funcionará hoy ni mañana, se normalizará el 26 de diciembre.

- Recolección de residuos: no funcionará hoy ni mañana, se normalizará el 26 de diciembre.

- Bancos: no abrirán hoy ni mañana.

- Hospital: se reducirá la atención hoy y mañana. En tanto, la guardia de Emergencias funcionará normalmente durante 24 horas.

- Estaciones de servicio: no funcionarán entre hoy a las 22 y mañana a las 6.