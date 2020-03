Ronaldinho ya está en libertad

Viernes 6 de marzo de 2020

Tras la escandalosa detención en Paraguay, Ronaldinho y su hermano Roberto de Assis Moreira ya están en libertad. Ambos abandonaron la fiscalía de Paraguay ayer por la tarde luego de haber declarado durante varias horas por haber ingresado al país con documentación falsa.

Ambos pasaron la noche del miércoles con custodia policial y ayer por la mañana se presentaron a declarar ante la Justicia. Su comparecencia ante los fiscales duró aproximadamente siete horas y al salir de la fiscalía, no habló con la prensa pero dejó que sea su abogado, Adolfo Marín, quien tome las riendas.

Marín, explicó: “Él (Ronaldinho) sigue sometido al proceso, puede salir del país pero decide no hacerlo, él no está imputado, no tengo idea cuál es la decisión del Ministerio Público”.

Lo que aún no queda claro es por qué Ronaldinho presentó el pasaporte falso, teniendo en su poder el verdadero, y para qué el empresario los emitió: “Es una incógnita del porqué de su origen, tiene documentos vigentes y legales”, declaró su abogado.