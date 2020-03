Ronaldinho jugó un ‘picadito’ en la cárcel

Domingo 15 de marzo de 2020

Insólitamente, Ronaldinho está disfrutando de su etapa como

preso en Paraguay. Luego de haber sido detenido por ingresar al país con pasaportes falsos junto a su hermano, el 10 que la rompió en la selección de Brasil y el Barcelona, se calzó los botines y se puso a jugar un partido en la cárcel. Ronaldinho desplegó toda su magia en una simpática cancha de fútbol cinco de baldosa, como en los viejos tiempos. El ex futbolista por ahora no desea participar de los torneos que se disputan en la cárcel, organizados tanto por los reclusos como por los policías. No obstante, el exjugador no pudo resistir la tentación de entrar en contacto con su compañera de toda la vida: la pelota, y aceptó tener unos minutos en la canchita de la cárcel.