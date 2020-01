Romero volvió a atajar en la goleada del United

Lunes 27 de enero de 2020

Tras el accidente automovilístico que tuvo hace unos días, del cual salió ileso, el misionero Sergio Romero volvió a atajar. Fue en la categórica goleada del Manchester United 6-0 sobre Tranmere Rovers, de la League Two (Cuarta división inglesa). De esa manera, el conjunto de la Premier League accedió a octavos de final de la FA Cup.En un campo en malas condiciones, el United, con varios titulares en el once inicial, no tuvo problemas para doblegar con claridad a Tranmere, que había conseguido el pase a esta cuarta ronda de la FA Cup tras eliminar al Watford esta misma semana.Sólo en la primera parte, los hombres de Ole Gunnar Solskjaer anotaron cinco goles ante Tranmere, con algunos tantos de buena factura, destacando el de Harry Maguire, quien abrió la cuenta con un potente disparo desde fuera del área, y el de Anthony Martial, con un remate desde afuera del área.El sorteo de los octavos de final de la FA Cup se realizará hoy y el United se sumó a Leicester, Manchester, Norwich City, Sheffield United, Portsmouth, West Bromwich Albion y Chelsea, que ya están en el bombo.