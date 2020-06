Rolling Stones advierte a Trump

Lunes 29 de junio de 2020

El grupo de rock británico Rolling Stones amenaza al presidente estadounidense, Donald Trump, con llevarlo a la justicia si sigue utilizando una de sus canciones ‘You Can’t Always Get What You Want’ (No siempre puedes obtener lo que quieres) en sus campañas políticas.

Los rockeros están en relación con el organismo estadounidense de protección de los derechos de autor musicales, BMI, que ha anunciado que cualquier uso de una obra del mítico grupo británico durante la campaña electoral de Trump a la reelección en noviembre, violaría el acuerdo de licencia con la organización.

Varios artistas se han negado a que Donald Trump utilice sus música. Recientemente, la familia de Tom Petty se ha referido al respecto.