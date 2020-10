Roland Garros: Podoroska y el Peque, a octavos - El Territorio Misiones

Sábado 3 de octubre de 2020

Diego Schwartzman, en el cuadro masculino, y Nadia Podoroska, en el femenino, se metieron ayer en octavos de final de Roland Garros, el tercer y último Grand Slam de tenis del año.La rosarina Podoroska derrotó ayer 6-3 y 6-2 a la eslovaca Anna Karolina Schmiedlova y pasó a la cuarta ronda, algo que no sucedía para una singlista argentina desde 2011, cuando lo logró Gisela Dulko.Con este triunfo, la tenista de 23 años se aseguró, además, un lugar entre las cien mejores del ranking mundial WTA, un espacio ocupado por una deportista nacional por última vez hace seis años: Paula Ormaechea en septiembre de 2014.La eslovaca Schmiedlova, 161 del mundo, venía de eliminar a la bielorrusa Victoria Azarenka (14), reciente finalista del US Open; mientras que la argentina ya lleva seis victorias en el torneo entre la qualy y el cuadro principal.Podoroska se convertirá en la número uno del tenis latinoamericano y enfrentará mañana a la checa Barbora Krejcikova, por un lugar en cuartos de final.Por otra parte, Diego Schwartzman (14°) sigue a paso firme. Esta vez derrotó al eslovaco Norbert Gombos (106°) por 7-6 (3), 6-3 y 6-3, en dos horas y 37 minutos, y se metió en los octavos.El encuentro, que se jugó en la cancha Simonne Mathieu, comenzó con un trámite adverso para el argentino, que sufrió dos quiebres y llegó a estar 5-2 abajo en el primer set. Sin embargo, el Peque logró recuperarse a tiempo y terminó llevándose la manga en un tie-break que finalizó 7-3 a su favor.Ya en el segundo y el tercer set, Schwartzman demostró su gran presente y, con gran autoridad y un buen nivel de tenis, terminó imponiéndose sin mayores complicaciones, más allá de algún quiebre que pudo recuperar rapidamente.El argentino se enfrentará mañana, por el pasaje a cuartos, al italiano Lorenzo Sonego (46°), quien viene de derrotar al estadounidesne Taylor Fritz (30°) por 7-6 (5), 6-3 y 7-6 (17), en tres horas y siete minutos. Si gana, el Peque igualará su mejor actuación en Roland Garros, que fue cuando llegó a cuartos de final en 2018.Por otra parte, Federico Coria no pudo con el italiano Jannik Sinner, que lo venció por 6-3, 7-5 y 7-5 y le puso fin a su gran semana en el polvo de París.En otros resultados destacados de la tercera ronda, Rafa Nadal derrotó a Stefano Travaglia por 6-1, 6-4 y 6-0 y también está en octavos, además el alemán Alexander Zverev venció al italiano Cecchinato en tres sets. Hoy, el serbio Novak Djokovic (1) enfrentará desde las 10.30 (por Espn) al colombiano Daniel Elahi Galán, en la última rueda de la 3ª ronda.