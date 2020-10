Roland Garros: Djokovic derrotó a Tsitsipas y jugará la final contra Nadal - El Territorio Misiones

Novak Djokovic sufrió más de la cuenta ante Stefanos Tsitsipas que lo llevó a un quinto set, pero jugará la final en Roland Garros ante Rafael Nadal. El número uno del mundo venció al griego por 6-3, 6-2, 5-7, 4-6 y 6-1 luego de 3 horas y 54 minutos.



En tanto, el español se había clasificado al partido decisivo tras el 6-3, 6-3 y 7-6 (7-0) al argentino Diego Schwartzman en la primera semifinal.

Después de dos sets sólidos ganados por 6-3 y 6-2, el tercero fue para Tsitsipas por 7-5 y comenzó con un Djokovic en baja. Pero el serbio se las arregló para llegar al 2-2, antes del 3-2 para un Tsitsipas que pidió atención médica. La paridad recién se quebró al final y el griego forzó el quinto set con un 6-4.



Pero el físico de Tsitsipas dijo basta muy pronto, Djokovic quebró sus servicios y se encaminó a la victoria​. El griego levantó match points, pero llegó hasta donde pudo y el serbio ganó 6-1.

A fifth final in Paris!



In just over four hours, @DjokerNole survives Stefanos Tsitsipas 6-3 6-2 5-7 4-6 6-1 to earn the right to play for a second title at #RolandGarros pic.twitter.com/FxF2jZ11DX