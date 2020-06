Roger Federer publicó un comunicado que entristece a sus fanáticos y al mundo del tenis

Miércoles 10 de junio de 2020 | 13:00hs.

El suizo Roger Federer se bajó del circuito tenístico y no jugará hasta 2021 porque no logra recuperarse de un problema de meniscos en su rodilla derecha y necesita de una segunda cirugía.El tenista de 38 años comunicó hoy que no volverá a jugar en todo el 2020 y que se tomará "todo el tiempo que necesite para volver a jugar al 100% en el más alto nivel".Federer había sido operado de meniscos y la recuperación no fue favorable como se esperaba.El suizo es el tenista más ganador de torneos de Grand Slam de la historia y actualmente se mantiene en el puesto número 4 del ranking ATP. En agosto próximo cumplirá 39 años y hace unos meses había dicho que tenía previsto jugar un par de años más, aunque todo dependerá de cómo se recupere de la lesión meniscal en su rodilla derecha.El circuito todavía no tiene fecha prevista de reanudación por la pandemia de coronavirus que afecta a todo el mundo.