Rock in Rio Lisboa se reprogramó para junio del año que viene

Sábado 4 de abril de 2020 | 11:00hs.





"De las varias opciones evaluadas, todas implicarían retomar el montaje de la Ciudad del Rock en un momento que creemos aún no será favorable (mayo), por lo que tomamos la decisión de alterar las fechas", describió la organización de Rock in Rio Lisboa en un comunicado publicado por Efe.



Finalmente, el importante festival se celebrará el 19, 20, 26 y 27 de junio de 2021, y retomará su calendario habitual al programar su siguiente edición en 2022, "no dejando ni siquiera espacio para la nostalgia y retomando la fiesta en años pares".



Las entradas ya vendidas seguirán siendo válidas para 2021, agregó la organización, que informarán sobre novedades en las actuaciones una vez se levante el estado de emergencia en Portugal.



El Rock in Rio, considerado como el mayor evento de música y entretenimiento del mundo, con ediciones en Río, Lisboa, Madrid y Las Vegas. La última edición en la capital portuguesa se celebró en 2018 y convocó a 278.000 personas.

Rock in Rio Lisboa tenía fecha de edición este año los días 20, 21, 27 y 28 de junio. Los organizadores cancelaron la edición y esperan que la de 2021 sea "aún más mágica y especial".Duran Duran, Black Eyed Peas y Foo Fighters, Camila Cabello, Anitta y Liam Gallagher, entre otros, eran algunos de los artistas que iban a pasar por el gran escenario.