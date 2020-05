Rocío marengo sobre la maternidad, “que la vida me sorprenda”

Miércoles 13 de mayo de 2020

Rocío Marengo (40) está en pareja con Eduardo Fort, hermano del recordado Ricardo. La artista y el empresario mantienen una relación de bajo perfil desde hace casi seis años y recién a mediados del año pasado decidieron blanquearlo públicamente. Aún así, son cautos e intentan evitar dar detalles íntimos al respecto.

La modelo está trabajando en Chile -fue parte del reality MasterChef, que grabó en Santiago antes de que comenazara la cuarentena- y regresó a Buenos Aires para pasar el aislamiento social, preventivo y obligatorio en su departamento. El empresario, por su parte, está en su casa del campo. Según contó Rocío este lunes en el programa Nosotros a la mañana, no conviven pero sí tienen proyectos a futuro juntos y no descarta casarse.

Cuando le preguntaron si le gustaría ser madre, Marengo no quiso revelar la charla privada que tuvo con Fort al respecto, para respetar la intimidad de la pareja, aquella que resguarda desde el 2014.

“Quiero decir que estoy en mi mejor momento. Yo antes era bastante completita, pero ahora que sé cocinar, ¡olvidate!”, aseguró, buscando evadir la respuesta sobre la maternidad, y explicó que aprendió mucho durante su participación en el reality chileno.

“Yo siempre quise ser cocinera. Estoy en el mejor momento de mi vida”, siguió. Sin embargo, cuando desde el ciclo que conduce El Pollo Álvarez por Canal Trece, le sugirieron que querían ser tíos, la modelo apeló nuevamente al recurso de distracción y contó que la había nacido una hoja a su planta. “Tuve un día fantástico. Estoy feliz”, dijo mientras mostraba la maceta y agregó: “No me alcanza la cuarentena para tener todo como yo quiero”.

“¿Querés ser mamá o no?”, volvieron a preguntar en el ciclo de las mañanas de El Trece, y la modelo respondió de manera franca. “Yo me dejo sorprender, como siempre en mi vida. No sé, capaz Dios tiene en esta vida otra cosa para mí. Pero yo soy muy feliz así como estoy. Edu tiene tres hijos, yo tengo sobrinos...”, sostuvo. “Ojalá... No depende de mí. Lo dejo en manos de Dios”, agregó Rocío y añadió: “Sí dependía de mí, por ejemplo, la cocina, que era una cuenta pendiente”.