Robledo Puch cumple 48 años en la cárcel: soledad, ajedrez y problemas de salud

De esta forma, el “Ángel de la Muerte” cumplirá el próximo lunes 48 años en prisión, siendo así el criminal argentino que transcurrió el mayor período de tiempo preso en una cárcel, superando ampliamente a convictos bonaerenses como Osvaldo Alejandro Longobuco Calidoni (74) o Jorge Horacio Mendoza Marino, quienes llevan detenidos 29 y 27 años respectivamente, según informaron a Télam voceros del (SPB).





En la actualidad, Robledo Puch “sale muy poco” del pabellón donde se encuentra alojado, no recibe visitas hace años y la única actividad recreativa que realiza es jugar partidas de ajedrez con otros internos, indicaron las fuentes, que además contaron que tiempo atrás solía mantener alguna conversación con un pastor, pero también dejó de asistir.



El primer lugar de detención de Robledo Puch fue la Unidad Penal 9 de La Plata, donde estuvo alojado desde 1972 hasta 1981, año en que fue trasladado a la Unidad 2 de Sierra Chica.



Allí permaneció hasta que el 23 de mayo del año pasado fue internado en el hospital municipal de Olavarría por una “neumonía multifocal” y cinco días después, tras recibir el alta, fue derivado a la Unidad 22 de Olmos, donde funciona el hospital penitenciario.



Tras su recuperación, lo trasladaron a la Unidad 26 del mismo distrito, donde permanece alojado en la actualidad. Se trata de una cárcel que no tiene muros sino un alambrado perimetral; sólo aloja internos que no cumplen condenas por delitos graves o están próximos a recuperar la libertad y en su mayoría los presos superan los 60 años.



Robledo Puch fue condenado el 27 de noviembre de 1980 a “reclusión perpetua con la accesoria de reclusión por tiempo indeterminado” por la Sala I de la Cámara de San Isidro, que lo encontró culpable de 11 homicidios, entre otros delitos.



La serie de asesinatos, robos y violaciones comenzó en mayo de 1971 en la zona norte del conurbano y tuvo como primer cómplice a Jorge Ibáñez, a quien conoció a los 16 años y que murió en agosto siguiente en un presunto accidente de auto en el que también estuvo involucrado Robledo Puch.



La seguidilla continuó con su segundo cómplice, Somoza, quien fue en febrero de 1972 la última víctima del “Ángel Negro”, al que detuvieron un día después de ese crimen en Tigre.



La principal prueba de la Policía para localizar a Robledo Puch fue su documento de identidad, hallado en el bolsillo de la camisa de Somoza, a quien mató con el soplete que utilizaban para violentar las cajas fuertes.



Desde hace 48 años, Robledo Puch sólo estuvo en libertad tres días, cuando en 1973 se fugó de la cárcel de La Plata.



Durante su tiempo en prisión, el interno fue trasladado en 2003 al neuropsiquiátrico de Melchor Romero luego de haber prendido fuego el taller del penal de Sierra Chica vestido de Batman; y en 2007 a la cárcel de Azul para realizarse estudios médicos durante los cuales no dudó en asegurar que cuando saliera de la cárcel iba a suceder a Juan Domingo Perón.



La vida de Puch fue llevada también al cine: el 11 de mayo de 2018 tuvo su premiere mundial en el Festival de Cannes el filme “El ángel”, que llevó a la ficción su historia interpretada por el actor debutante Lorenzo Ferro en una película dirigida por el realizador Luis Ortega.

