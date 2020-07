Robaron a famoso perro que hace delivery

Lunes 20 de julio de 2020

Eros es un perro muy famoso en el barrio Robledo Tulipanes de Medellín, Colombia, donde reparte los pedidos de un supermercado desde hace años. Con la pandemia de coronavirus, la soprendente labor de este labrador chocolate se volvió fundamental para muchos vecinos, y por eso causó conmoción la noticia de que había sido víctima de un robo.Según se indicó, Eros por suerte no sufrió ningún daño. “Él iba con mi mamá a entregar un pedido, ella por alguna razón se devolvió y él detrás. Dejó la canastilla con el mandado, que eran 10 atados de cigarrillos”, explicó su dueño, Mauricio López. Cuando se dieron cuenta y volvieron sobre sus pasos, faltaba el cesto. “El ladrón se llevó la canastilla y dejó los cigarrillos”, dijo López, aún conmocionado. Eros, que tiene ocho años y algunas canas, es todo una celebridad y hasta tiene una cuenta de Instagram. “Es muy buen trabajador”, dijo un vecino al que hace los mandados y luego paga por transferencia bancaria.“Nos ayuda con lo del distanciamiento social”, conto su dueña, María Natividad Botero. “Y a la gente le gusta mucho cuando le mandamos el perro”. No obstante, no deja de ser un perro como cualquiera. “A veces si ve perritos se distrae y siempre tiene que haber una parada técnica para miccionar, pero él continúa su camino”.