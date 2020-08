River suspende sus actividades porque el entrenador de arqueros dio positivo - El Territorio Misiones

Viernes 28 de agosto de 2020 | 09:20hs.

Adrián Olivieri, entrenador de arqueros de River, dio positivo de coronavirus. Esta noticia enciende las alarmas en el Millonario, que decidió suspender los entrenamientos hasta nuevo aviso. Todos los jugadores, cuerpo técnico, médicos y personal que estaban dentro de la burbuja sanitaria fueron aislados y en las próximas horas serán sometidos a nuevos testeos para determinar si hay más personas contagiadas.Olivieri, entrenador de arqueros que reemplazó a Alberto Montes durante esta etapa de trabajo, tuvo algunas líneas de fiebre en horas de la mañana y fue desafectado de la concentración. Por la noche tuvieron el resultado del test, que confirmó que tiene coronavirus.Por precaución, algunos de los colaboradores que compartieron la cena en la noche anterior habían sido aislados en sus habitaciones desde temprano. Por la noche, y ante la noticia del caso positivo, la medida se amplió a todo el plantel. Nadie puede salir de sus habitaciones del hotel en el que se encuentran.“El entrenador de arqueros Adrián Olivieri, que había sido aislado por la mañana por síntomas sospechosos, ha dado positivo de COVID 19. Por ese motivo, el plantel permanecerá dentro de la burbuja sin llevar a cabo ninguna actividad hasta no tener nuevos testeos”, publicó River en sus redes sociales.Por lo pronto a River le quedan por delante 20 días para jugar en Brasil contra San Pablo, por la etapa de grupos de la Copa Libertadores. Los tiempos de preparación se reducirán mucho ya que en los próximos cuatro días, en principio, no habrá entrenamientos.“Lo que puede haber pasado es que el afectado estaba en un proceso de incubación cuando llegó a la burbuja, porque ese tiempo se puede extender a los siete días y entonces llegó contagiado ya el pasado lunes, cuando se inició la concentración cerrada”, le aclaró esta noche a TyC Sports el infectólogo Eduardo López.Y continuó: “Es posible que hace tres días esté contagiando, por lo que hay que estudiar a todo el plantel. No necesariamente se contagian todos, pero obliga a estudiarlo y ponerlos en cuarentena”.“Lo que deben hacer ahora en River es poner a todos los miembros de la delegación en cuarentena y testearlos dentro de tres días, para repetir en seis. El aislamiento, en el caso de un contagiado leve, debe ser de 10 días, pero no para volver a entrenarse ya en el undécimo. Y deben controlar en el hotel donde están el comedor, el vestuario y los baños”, completó Eduardo López.