River sin piedad: apabulló 8 a 0 a Binacional y se acomodó en el grupo D de la Libertadores

Miércoles 11 de marzo de 2020 | 21:44hs.

En un Monumental pasado por agua y sin público, River arrolló a Binacional de Perú y logró su primera victoria en la Copa Libertadores. El Millonario ganó con un contundente 8-0 con goles de Milton Casco (38′PT), Rafael Santos Borré (10′ST), Jorge Carrascal (13′ST), Nacho Fernández (29′ y 47′ST), Robert Rojas (33′ST), Paulo Díaz (35′ST) y Matías Suárez (43′ST). El arquero rival Raúl Fernández, quien fue retirado en ambulancia a poco del final por lesión, le atajó un penal a Nicolás De La Cruz a los 14 minutos de partido, mientras que Nacho Fernández malogró el propio a los 33 de la misma etapa inicial. El partido lo televisó Fox Sports.









Los primeros minutos fueron de estudio, pero desde el inicio se notaba la superioridad del equipo argentino. En un Monumental totalmente vacío por la sanción del TAS (luego de la final del 2018) y la Conmebol (por la pirotecnia lanzada en la semi ante Boca de 2019) de jugar sin público por tres jornadas, River tomó la iniciativa. Por supuesto, el pesado campo de juego atentó contra esa búsqueda. El fuerte diluvio que cayó durante toda la jornada en la Ciudad de Buenos Aires hizo estragos en una cancha que obligó a los dos equipos a tomar recaudos. El equipo de Marcelo Gallardo volcó su juego por la izquierda, con las subidas de Nicolás De La Cruz y pases entre líneas para las diagonales de Matías Suárez y Rafael Santos Borré.





A los 14 minutos, de tanto insistir y dominar al rival, que prácticamente no pasó la mitad de cancha en toda la etapa inicial, llegó la primera acción más clara para River. Penal sobre Nacho Fernández, que De La Cruz dilapidó. El uruguayo pateó fuerte hacia la derecha del arquero Raúl Fernández, que alcanzó a manotear. El Millonario siguió insistiendo y marcando su superioridad a tal punto que un minuto después contó con otra chance inmejorable. Nicolás De La Cruz, de gran partido, hizo la individual y asistió perfecto para Rafael Santos Borré, quien lo erró de manera increíble en el mano a mano.







El equipo peruano nunca pudo hacer pie y solo una corrida de Johan Arango hasta cerca del área rival, donde fue derribado, puede contabilizarse como la única aproximación. River continuó insistiendo con su juego y casi convierte con un cabezazo de Matías Suárez (22′), en el área chica.







Pese a la claridad de la acción, el delantero conectó la pelota un tanto exigido. El chileno Paulo Díaz también avisó con un remate desde media distancia, que respondió muy bien Raúl Fernández despejando a un costado, y un centro de Nacho Fernández terminó en el palo, para fortuna del rival.







La tarde-noche arrancó muy torcida para River, ya que a los 32 minutos volvió a contar con una pena máxima a favor, tras una falta sobre Ignacio Fernández. El propio Nacho, por pedido de Marcelo Gallardo desde el banco, lo pateó, pero la pelota impactó en el travesaño. Lejos de bajar los brazos, el Millonario fue por más y llegó a la merecida apertura del marcador a los 38 minutos, por intermedio de Milton Casco, quien cerró con su tanto una gran jugada colectiva. Antes del final de la primera etapa, Nicolás De La Cruz y Rafael Santos Borré tuvieron dos chances muy claras que dilapidaron de manera increíble. Así se fueron al descanso, con un 1-0 a favor que le quedó muy chico por lo demostrado por River en los 45 minutos iniciales.







En el complemento, River salió decidido a liquidar el pleito. Salvo por un susto por un contragolpe o un remate de media distancia de Eder Fernández que se fue apenas por arriba, el equipo peruano no lo incomodó y en menos de quince minutos, ya estaba 3-0.







Primero fue Rafael Santos Borré quien se sacó la mufa de los goles errados y a los diez minutos anotó el segundo de su equipo. La jugada nació con un pase profundo muy bueno de Enzo Pérez, para el pique en diagonal de Matías Suárez, quien luego de superar al arquero remató hacia el arco para que el colombiano solo deba empujar al gol. El segundo llegó por obra de Jorge Carrascal, quien había ingresado en De La Cruz y al minuto convirtió. Nuevamente, Enzo Pérez habilitó de manera magistral por encima de la última línea rival y el joven colombiano la bajó perfecto y definió para el 3-0.







El partido quedó totalmente resuelto y la figura de Enzo Pérez cobró protagonismo. Santos Borré volvió a tener una chance clara, que defendió nuevamente Raúl Fernández, quien pese a los tres goles recibidos, se erigió como la figura del modesto y flojo equipo peruano. El cuarto gol nació de los pies de Enzo, se ensució un poco en la medialuna porque Santos Borré no podía dominar la pelota, pero luego de un centro perfecto de Montiel, Nacho Fernández convirtió de cabeza. De la misma manera, Robert Rojas aumentó minutos después, mientras que el 6-0 parcial lo puso Paulo Díaz con un remate fortísimo.



Los últimos minutos fueron totalmente para el olvido para Binacional de Perú, que se quedó sin su arquero por una lesión. La figura hasta el momento fue retirado en ambulancia del Monumental. El futbolista Dahwling Leudo fue el encargado de ponerse bajo los tres palos, pero poco pudo hacer porque Matías Suárez y Nacho Fernández lograron el 8-0 final.Era una jornada clave para los Millonarios. Primero, porque debían mostrar signos de recuperación tras haber perdido el campeonato de Primera División en manos de Boca, el pasados fin de semana. Es que a pesar de llegar a tener una ventaja de hasta seis puntos de distancia en el tramo final del torneo, el conjunto de Núñez igualó en las últimas dos fechas -frente a Defensa y Justicia como local y ante Atlético en Tucumán- e hipotecó el que hubiera sido el primer título en campeonatos locales para el River de Marcelo Gallardo.El otro aspecto importante para el primer equipo que viene de ser finalista en la edición pasada de la Libertadores es que debía hacerse fuerte en su casa para sumar los primeros puntos de una zona que se prevé será muy competitiva. Por el Grupo D, Binacional había dado la sorpresa en la primera fecha: en los 3.825 metros de altura de la ciudad de Juliaca, superó al San Pablo y sumó de a tres en su debut copero. Por supuesto, esta diferencia lo posiciona de gran manera al equipo argentino.Para River, la historia había arrancado diferente. Gallardo ni siquiera viajó a Quito con el plantel -por prescripción médica se quedó reposando para reponerse de un cuadro de anginas que lo alejó de las prácticas por tres días- y Matías Biscay no pudo estirar su racha invicta al frente del conjunto millonario: fue derrota 3-0 ante la Liga Deportiva Universitaria con un equipo plagado de futbolistas que, usualmente, no son titulares.Para este encuentro, el entrenador riverplatense volvió a apostar por los futbolistas que disputaron la definición de la Superliga, el pasado sábado en Tucumán. La única modificación que hizo Gallardo fue en la línea de tres defensores: Paulo Díaz le ganó la pulseada a Pinola y se sumó al once inicial. El resto fueron los mismos que encontraron revancha de lo ocurrido hace 96 horas en el norte argentino.El rival de los Millonarios llegaba en un buen momento. Más allá del triunfo ante el conjunto brasileño en su estreno por la Libertadores, Binacional venía de lograr una victoria por el torneo local en Perú: el primer equipo del club que se fundó hace menos de una década venció por 3-1 a Sport Boys, como local, por la fecha 6. Suma cuatro festejos, un empate y sólo una derrota, por lo que marcha en la segunda colocación de las posiciones, detrás de Alianza Universidad de Huánuco.Por el mismo grupo, pero a las 21.30, San Pablo recibirá en Brasil a la Liga, de Ecuador. La próxima semana, River visitará al histórico conjunto brasileño, mientras que Binacional será local en Perú del equipo ecuatoriano.