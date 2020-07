River se rearma: Rojas llega el viernes y Quintero ya vuela rumbo a la Argentina

Viernes 31 de julio de 2020 | 14:00hs.

El enganche de River, Juan Fernando Quintero, partió desde Medellín y arribará a la Argentina en las próximas horas para iniciar el periodo de aislamiento de dos semanas y estar listo cuando retornen los entrenamientos, fecha que aún no fue confirmada.Por su parte, Robert Rojas, que hoy continuó con su rutina de trabajo en la selección paraguaya, volverá a Buenos Aires por vía terrestre mañana a primera hora desde Clorinda, hacia donde el club envió un vehículo.Ambos jugadores tuvieron inconvenientes para regresar el fin de semana pasado en los vuelos sanitarios junto al resto de los jugadores, Rafael Borré, Jorge Carrascal, Nicolás de la Cruz y Paulo Díaz, quienes están cumpliendo con la cuarentena obligatoria.Sin fecha exacta de regreso a los entrenamientos y con la esperanza de varios clubes de que sea en la primera mitad de agosto, el DT de River, Marcelo Gallardo, le pidió a los jugadores que realizaron las cuarentenas fuera del país que tramiten sus vueltas para estar listos en cuanto se autoricen las prácticas.El CSKA de Moscú no volvió a comunicarse con River para hacer un nuevo ofrecimiento por Jorge Carrascal tras la contraoferta del equipo millonario de unos 9 millones de dólares.En cuanto a otro de los jugadores por los que hay chances de ventas, Gonzalo Montiel, su representante advirtió que está para dar el salto pero que será imposible una transferencia por el monto de la cláusula de salida, que es de 20 millones de dólares."Va a ser una cuestión de negociación, pero la cláusula de salida es muy alta y nadie va a poner 20 millones, es imposible por el momento en el que estamos, aunque con una oferta concreta más o menos lógica, imagino que River se sentará a hablar", dijo Marcelo Carracedo, representante del jugador en las últimas horas.Montiel está en la lista de posibles refuerzos del West Ham, que mantuvo la categoría en la Premier League, y fue recomendado por su ex compañero de inferiores de River, el enganche Manuel Lanzini.