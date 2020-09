River: se lesionó Lucas Pratto y se perderá la reanudación de la Copa Libertadores - El Territorio Misiones

Martes 8 de septiembre de 2020 | 11:00hs.

Las lesiones musculares pueden llegar a ser una constante para los jugadores en el fútbol argentino que se viene después de cinco meses de inactividad. Si bien los preparadores físicos planificaron entrenamientos con intensidad en aumento de manera progresiva, hoy River sufrió la primera baja por lesión: Lucas Pratto sufrió un distensión y se perderá la reanudación de la Copa Libertadores.Pratto no llegará en condiciones para el partido del jueves 17 en Brasil contra San Pablo, que significará la vuelta del fútbol en Sudamerica después de seis meses.El delantero tiene una distensión en el isquiotibial derecho y tendrá para dos semanas de recuperación. cuando solamente quedan diez días por delante antes del partido con San Pablo.Marcelo Gallardo no tendrá al Oso y seguramente los delanteros titulares serán Santos Borré y Matías Suárez, aunque por ahora el técnico no pudo hacer fútbol y la preparación sigue apuntada a recuperar físicamente a los futbolistas.El plantel sigue trabajando en el River Camp pero ya no lo hace con el médoto de burbuja sanitaria. Los jugadores vuelven a sus casas después de los entrenamientos.No hay contagiados de COVID-19 en River. Los testeos para detectar coronavirus en la delegación arrojaron el miércoles a la noche “resultado negativo”, razón por la cual el plantel del Millonario se sigue entrenando con normalidad en el predio deportivo.Hasta ahora solamente se dio un caso positivo (Olivieri, entrenador de arqueros) pero no se produjo ningún contagio.