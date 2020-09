River: se desarmó la burbuja sanitaria y los futbolistas volvieron a sus casas - El Territorio Misiones

Jueves 3 de septiembre de 2020 | 19:03hs.

En River se viven horas de tranquilidad por los testeos negativos de todos sus futbolistas, aunque como remarcó Marcelo Gallardo más de una vez, no es tiempo de bajar los brazos sino de mantener “la guardia alta” contra el coronavirus. Hoy, luego del entrenamiento, se desarmó la burbuja sanitaria en Ezeiza y todo el plantel fue liberado y los jugadores volvieron a sus casas.A diferencia del descontrol de contagios ocurrido en Boca, en River no hubo casos desde el positivo del entrenador de arqueros que se dio a conocer la semana pasada. Es decir que si bien el virus se infiltró, todas las medidas de precaución sanitaria dieron resultado porque se respetó el protocolo. Todos los testeos realizados esta semana (lunes y miércoles) dieron negativos.De esta manera, el plantel se entrenó esta mañana en el River Camp y luego los jugadores pudieron volver a sus casas. Los entrenamientos seguirán viernes y sábado sin concentración. Es decir que ya no habrá burbuja en el hotel Holiday Inn de Ezeiza.La decisión del cuerpo técnico de River obedece a la necesidad de liberar a los futbolistas para que estén con sus familias antes de que arranque la Copa Libertadores, porque cuando se reanude la competencia el Millonario tendrá dos partidos como visitante consecutivos y tendrá que trabajar en modo burbuja sanitaria antes y después de viajar a Brasil y Perú para enfrentar a San Pablo y Binacional. Los partidos serán el jueves 17 y el martes 22.Con este panorama, Gallardo entendió que ahora era necesario permitir que los jugadores volvieran con sus familias y seguir entrenando con la “vieja normalidad”: de la casa al River Camp y después otra vez a casa. El mensaje fue claro: mucha responsabilidad para evitar contagios.El coronavirus en Boca despertó preocupación y muchas preguntas con respecto a la seguridad de las burbujas sanitarias. Sin embargo, la Confederación Sudamericana de Fútbol se mantiene firme en la decisión de reanudar la Copa Libertadores el próximo martes 15 de septiembre y todos los equipos argentinos volverán a competir el jueves 17.La determinación de la Conmebol es volver a jugar dentro de dos semanas en medio de estrictos protocolos sanitarios que fueron coordinados con los gobiernos de cada país y debidamente aprobados. En ese sentido, el organismo que maneja el fútbol sudamericano propuso “burbujas sanitarias” para los equipos que tengan que viajar de un país a otro. Además, no podrán permanecer más de 72 horas ni tener contacto con nadie que no sea parte de la delegación.“No se modifica nada: no se retrasa la competencia y no se postergan partidos”, le respondieron a Toda Pasión ante la consulta realizada con fuentes de Conmebol. “Tienen que hacer las cosas bien”, fue el mensaje que llega desde Asunción con respecto a las medidas de precaución sanitaria que tienen que tomar todos los equipos.