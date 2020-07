River rechazó 7 millones de euros por Jorge Carrascal

Lunes 27 de julio de 2020 | 19:35hs.

Desde Rusia vinieron a fondo por el colombiano Jorge Carrascal, pero River puso un freno a la primera oferta: por 7 millones de euros no se va. Desde Núñez quieren un poco más para vender al futbolista de 22 años que apenas jugó 17 partidos con la banda roja en el pecho y tiene mucho futuro.El club CSKA hizo formal el ofrecimiento, pero deberá estirarse si quiere llevarse a Carrascal. La cláusula de salida es de 20 millones de euros, pero en River aceptarán venderlo por una suma cercana a la mitad (entre 9 y 10 millones), teniendo en cuenta la grave crisis económica que provocó la pandemia de coronavirus en el mundo del fútbol.Carrascal llegó en enero de 2019 desde el Karpaty Lviv de Ucrania como una apuesta mediante un préstamo de 500 mil euros. En diciembre River decidió comprar el 90% del pase en 2.5 millones de dólares como estaba estipulado en la opción, pero todavía no pagó y debe las dos cuotas de 1.250.000 dólares. De hecho, el club ucraniano ya reclamó ante la FIFA para poder cobrar.El colombiano no se pudo ganar la titularidad en el equipo de Marcelo Gallardo, pero tuvo buenas apariciones en el último semestre. El Muñeco lo tiene muy en cuenta para lo que viene y en el Millonario tienen gran esperanza en sus condiciones futbolísticas. Si se queda podría tener mas oportunidades que hasta ahora, pero si los rusos mejoran la oferta es muy probable que sea vendido.River atraviesa dificultades económicas y necesita vender uno o dos jugadores para afrontar con tranquilidad todo lo que viene y hacer frente a los compromisos de pago vencidos y por vencer. Por eso también se esperan ofertas por Martínez Quarta y Montiel.