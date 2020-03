River no abrió el estadio y ahora deberá esperar por la sanción de la Superliga

Domingo 15 de marzo de 2020

A última hora del viernes, cuando la fecha de la Copa de la Superliga ya había comenzado, desde River publicaron un comunicado en sus redes oficiales en el que anunciaron que iban a cerrar el Monumental a partir de ayer y ante eso no presentarían el equipo para enfrentar a Atlético Tucumán.

La situación se confirmó pasadas las 15 horas de ayer cuando el árbitro Germán Delfino llegó –alrededor de dos horas y media antes del inicio pautado (17.45)– al estadio acompañado por una escribana y constató la medida tomada por el club de Núñez. Habló con una persona en la puerta, intentó ingresar y no se lo permitieron. Frente a eso, decidió suspender el compromiso sin siquiera esperar al plantel de Atlético Tucumán –el cual tenía planificado arribar al lugar– y la decisión del castigo quedará en manos de la Superliga.

El gerente de infraestructura de River, Germán Pecollo, fue quien le comunicó oficialmente a la escribana la decisión: “Lo único que tenemos es el comunicado oficial de ayer. El club está cerrado a partir de hoy”.

La escribana –que afirmó que fue hasta el lugar por pedido del presidente de la Superliga Marcelo Tinelli– explicó: “Está manifestando el señor por qué no se ingresa, debido a la comunicación de ayer (por el viernes). Estamos dejando constancia por qué no se puede jugar el partido. No le dejaron ingresar la utilería”. Al mismo tiempo, el vicepresidente de Atlético, Enrique Salvatierra, le pidió a la escribana que tome constancia que el club visitante estaba presente e intentó ingresar pero no pudo.

De acuerdo con el artículo 109 de transgresión y penas de la AFA, River sería sancionado con “pérdida de partido, deducción de puntos y multa”. “Pérdida del partido deduciéndole los puntos correspondientes a dicho partido más otros tres que se les restarán de la tabla de posiciones del respectivo campeonato oficial al finalizar el mismo y multa de conformidad con lo prescripto en este artículo 109º, al club cuyo equipo NO SE PRESENTE a las órdenes del árbitro dentro del plazo perentorio de quince minutos contados desde la hora oficialmente fijada para la iniciación del partido”, expresa el informe.