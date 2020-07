Ritual retro del palco sobre ruedas

Sábado 4 de julio de 2020

Por Silvia Godoy sociedad@elterritorio.com.ar

Convergirán en algún punto la iniciática historia de Macondo con los acontecimientos que tienen lugar en cuarentena, esta especie de tiempo nuevo en que todo suceso es inédito.

“El mundo era tan reciente, que muchas cosas carecían de nombre, y para mencionarlas había que señalarlas con el dedo”, escribió el eterno Gabo en Cien años de soledad.

En cierta forma, palabras y cotidianeidad bautismales se imponen en una actualidad asolada por la pandemia de coronavirus, aunque el presente no esté desprovisto de memoria.

Cuando a ese poblado marquesiano llegó el cine, los habitantes que asistieron a las funciones se indignaron al comprobar que un personaje que estaba muerto y enterrado en una película renacía en otra como pirata o vaquero, héroe o malvado.

“El alcalde explicó que el cine era una máquina de ilusión que no merecía los desbordamientos pasionales del público. Muchos estimaron que habían sido víctimas de un nuevo y aparatoso asunto de gitanos..., considerando que ya tenían bastante con sus propias penas para llorar por fingidas desventuras de seres imaginarios”, se lee en otro pasaje del clásico texto.

Fuera de ese universo literario, el público suele aplaudir de pie un buen relato cinematográfico y alegrarse o abatirse con actuaciones verosímiles, más sin son encarnadas por actores que han construido una carrera a fuerza de aparecer frente a cámara.

Este tiempo de distanciamiento social nos ha dejado sin el cine y el discurrir de su épica por más de tres meses, pero eso cambiará con la propuesta del Autocine del Parque del Conocimiento, un evento que se desarrollará hoy y mañana desde las 19, con la proyección de Rápidos y furiosos: Hobbs & Shaw. Son funciones gratuitas pero con cupo y las entradas ya están agotadas para los dos días.

El autocine funcionará con un estricto protocolo de seguridad, higiene y distanciamiento social.

El ciclo de autocine continuará el 11 y 12 y el 18 y 19 de julio, también a las 19, con cartelera a confirmar. Las entradas se consiguen los miércoles desde las 0, desde la app del cine Imax del Conocimiento, disponible en Google Play.

Emulando la época de oro del autocine, y trayendo a la mente, quizás, un puñado de escenas románticas como la de Danny Zucko (John Travolta) y Sandy (Olivia Newton) a la luz del proyector y de la luna en Grease, la iniciativa agotó entradas y se reinventa apuntando a un público familiar.

El playón cercano al Imax será el cine a cielo abierto, con capacidad para 100 autos y, no se permitirá el acceso de motocicletas.

Los puntos para el estacionamiento están demarcados y ayer durante todo el día, el equipo del parque, junto con una empresa privada, realizó el montaje del escenario y la pantalla de 24 metros cuadrados.

“Se trata de una pantalla LED de alta generación full HD que se compone de 70 módulos que se acoplan entre sí, el sonido sale de los parlantes y también habrá una FM para modular el sonido estéreo dentro de los autos”, explicaron a El Territorio los técnicos.

Manuel Monaje, director general del Imax del Conocimiento, destacó que la idea de realizar el autocine se da porque “es una actividad que se lleva muy bien con este tiempo de cuarentena donde se requiere de distanciamiento social y evitar las aglomeraciones. Con el autocine, todos podrán disfrutar de una película”.

En cada vehículo pueden estar hasta tres personas si no conviven y hasta cuatro si son convivientes.

Recordó que el Imax del Conocimiento ya tiene experiencias en autocine como las funciones que se realizaron en 2016 y 2018 con altísima convocatoria. “Es algo que a la gente le gusta, le llama la atención, es una salida diferente, y en este tiempo de cuarentena es una manera de compartir con otros, pero a la vez, cada uno protegido en su auto”, reflexionó y añadió: “La pantalla es de excelente calidad que es algo que nos interesa mucho también y nos alegra poder dar esta oferta de entretenimiento en medio de este tiempo especial que estamos viviendo”.

En tanto, Giovana Bonetto encargada de comunicación del Imax, precisó que, “seleccionamos una cinta que todavía está dentro de los circuitos comerciales, se estrenó en los últimos meses de 2019, lo vimos en la pantalla del Imax y hay muchos fanáticos. La idea era que sea una cinta que la pueda disfrutar toda la familia”.

Acerca de la modalidad de ingreso reseñó que “son funciones gratuitas pero no libres, porque tienen un cupo y sólo se puede ingresar con autos, motocicletas no pueden. Ya no hay más entradas, en diez minutos se acabaron para las dos funciones de este fin de semana, así que las expectativas son altas”.



Gratis, pero con cupo

Y añadió que el sistema para obtener un ticket es ingresando a la app del Cine Imax y se debe consignar la patente del vehículo. En el acceso al parque se pedirá también, el pasaporte electrónico que se genera desde la app Misiones Digital. Con este pasaporte se garantiza poder circular sin problemas para la vuelta a casa.

“Recordamos que no habrá venta de comida ni bebidas, las personas pueden traer su mate, pororó, chipa, lo que quieran compartir, no se permitirá el ingreso de bebidas alcohólicas, y si bien habrá baño disponible, la indicación es la de permanecer en los autos”, referenció.

Desde la organización solicitaron al público estar una hora antes, para poder mostrar el ticket y el pasaporte electrónico. A su vez, además del equipo del parque, colaborarán personal del Ministerio de Salud Pública, municipal y Policía de Misiones que tomarán la temperatura, constatarán el número de personas en cada vehículo y realizarán sanitización.