Ritual de velas para concretar metas precisas de año nuevo

Domingo 29 de diciembre de 2019

Iniciar un año nuevo no sólo nos lleva a pensar en balances, todo lo sucedido en este último período que pasó, sino también enfocarnos en lo que queremos mejorar o lograr para el siguiente.Si bien está bueno soñar y hacerlo en grande, como postula la terapeuta holística Natalia Velázquez, hay maneras más acertadas de transmitir nuestros pedidos.La misionera partió por definir a la fe fortaleza espiritual, y por lo tanto, consideró que no existe persona alguna que no tenga algo de fe, porque sino no podría haber atravesado todas las situaciones difíciles de la vida.En diálogo con Radioactiva 100.7, la terapeuta remarcó que “ incluso biológica, físicamente, tenemos demasiada energía, somos demasiado poderosos” y además refirió que en el universo la energía que permite la concreción de los deseos está disponible para que la tomemos.Al plantear un simple proceso con una vela, adelantó que en primer lugar hay que conectar profundamente con la intención. “ Reflexionar desde dónde lo estoy pidiendo, si desde un lugar de abundancia o un lugar de carencia” Y recomendó: “Puedo ubicarme en el lugar de abundancia cuando agradezco todo lo que tengo y en base a todo lo que tengo, pido que lo mejor llegue a mí con total facilidad gozo y gloria”. Lo fácil, alegó, es porque “si vamos a pedir vamos a pedir en grande, porque ya suficiente nos revolcó la vida”. Asimismo postuló como necesario hacerlo “libre de toda especulación, que Dios y el universo se ocupe que eso llegue a mi vida”.En sí, el ritual es simple, necesita una vela. “Primero me tomo un ratito, cierro los ojos, hago tres respiraciones conscientes: inhalo, lleno de aire el viente y exhalo con la velita en mano. Ahí voy a conectar con el primer color que se me aparezca y voy a pedir qué ángeles me van a contribuir para que lo que pida se manifieste” relató al explicar que son 7 arcángeles más populares y cada uno de ellos tiene un color: Miguel (azul o rojo), Rafael: (verde), Chamuel: (rosa), Zadquiel: (violeta), Jofiel: (amarillo), Gabriel (blanco) y Uriel (naranja). Cada uno también lleva una virtud como bandera. Jofiel por ejemplo la sabiduría y Gabriel la comunicación o guía.Luego de identificar al ángel, “encender la vela y dejar se consuma. ¿Cuál es la intención? Que mi deseo ilumine a todos lo que me rodean y que todo lo que se oponga a que esto así sea, con el mismo calor de la vela, se disminuya. por eso se quema la vela”, cerró.