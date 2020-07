Riquelme llamó a Tevez y el acuerdo por la renovación es casi un hecho

Martes 7 de julio de 2020 | 16:12hs.

Después de varias semanas de cortocircuitos, hubo contacto entre el dirigente y el futbolista. Todo se encamina al final de la novela y se desconoce la duración del nuevo contrato.Después de varias semanas turbulentas, la paz se acerca a Boca. Es que la continuidad de Carlos Tevez en el club está prácticamente sellada luego de que el vicepresidente Juan Román Riquelme se contactara telefónicamente con el 10.Las negociaciones que mantenían el Xeneize y el representante del Apache, Adrián Ruocco, habían entrado en un impasse. Las declaraciones cruzadas entre el jugador y Jorge Bermúdez, hombre importante del departamento del club, habían desgastado las charlas.Tevez dijo en reiteradas oportunidades que su prioridad era continuar por seis meses y ganar la Copa Libertadores, planteo que no le hizo gracia a la dirigencia ya que aún no hay fechas para el regreso del fútbol ni mucho menos del máximo torneo continental.La última información es que Boca le planteó un vínculo por 18 meses. De esta forma estaría para la actual Copa y para la siguiente.Este fin de semana Riquelme se comunicó telefónicamente con el Apache y discutieron distintos puntos del contrato. Como dijo el jugador, el problema no es la plata: de hecho el monto íntegro será donado a una ONG para ayudar a la gente que tanto lo necesita en este momento de crisis sanitaria y económica.Todo parece indicar que en las próximas horas Boca anunciará la continuidad del jugador y dará detalles más específicos del nuevo vínculo.