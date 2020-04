Rige normativa de uso de barbijos en la vía pública pero sin sanciones

Cómo ponerse las mascarillas

Desde Salud Pública recordaron además que el uso de barbijos no sustituye las medidas de distanciamiento social ni el lavado de manos. Y recomendaron no colocar barbijos a menores de 2 años ni a personas con alguna dificultad respiratoria. A la hora de colocarse el barbijo, la persona se debe lavar las manos, debe cubrir boca y nariz con el elementoy ajustar sin espacios de separación con la cara. No se debe tocar ni retirar parcialmente el barbijo, mientras se lo lleva puesto. Si lo toca inadvertidamente hay que lavarse las manos. Si la mascarilla se humedece por la respiración, sustituirla por otra limpia y seca.