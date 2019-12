Rige el toque de queda en la Fuerza Armada venezolana

Jueves 26 de diciembre de 2019 | 09:10hs.





Ordena revista exhaustiva a los parques de armas y polvorines a fin de constatar la presencia física del armamento y municiones asignadas, así como el adecuado funcionamiento de los sistemas de seguridad. Revista a depósitos de equipos y material de Intendencia. También chequeo a los vehículos de la Unidad y a las despensas de alimentos, supervisión detallada de relevos de base de seguridad fronteriza u otros destacamentos de personal en lugares aislados y revisar toda la documentación del personal profesional militar.





Alerta ante acciones hostiles

En el resumen de la reunión entre el comandante de la Zona Operativa de Defensa Integral (ZODI) de la Capital con los comandantes de las Unidades militares, se acordó:



-Reacción que deben tener la Unidades al Presentarse cualquier situación.



-Por orden del Ministerio de la Defensa, será destituido el Comandante de la Unidad y el Comandante de la Brigada de cualquier unidad que sea tomada.



-Ordenó estar alerta ante posibles eventos hostiles “que quieren efectuar entre los días 23 de diciembre de 2019 y 5 de enero de 2020”.



-Debe haber un listado de todos los PDSC y lo debe tener la Policía Militar, cuya sede central está en el Fuerte Tiuna.



-Después de las 9 de la noche no están permitidas las visitas en las Unidades.



-Implementar medidas activas y pasivas para la seguridad de la Unidad.



-Las URRAS (escuadra del 311 Batallón Bolívar) deben cumplir con los recorridos ordenados.



-Personal que se encuentre caminando por el Fuerte después de las 9 de la noche, la Policía Militar y URRAS deben detenerlo y llevarlo a la Policía Militar.



-Por orden del Ministerio de la Defensa debemos tener mentalidad guerrerista y actitud combativa.



-Los Negocios de Linda Barinas; Restaurante de la Caja de ahorro pueden abrir hasta las 7 de la noche. Y el Laguito hasta las 9 de la noche.



-Se habló de las diferentes rutas de las URRAS de las Unidades operativas.



-Después de las 9 de la noche, profesional que vaya a entrar al Fuerte se le ordenará en la Alcabala para que permanezca en el sitio hasta que su Comandante de Unidad lo busque.



-No está autorizado el ingreso a una Unidad o dependencia de comisiones de la Fuerza de Acciones Especiales (FAES), Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), Comando Nacional Antisecuestro (CONAS), entre otros, sin la autorización del Comandante de la Región de Defensa Integral (REDI) Capital, mayor general (Ej) Domingo Antonio Hernández Larez.



-El Ronda Mayor debe ser escoltado por la URRA respectiva dependiendo de la ruta.



-Todas las unidades deben pasar revista a todas las adyacencias de su Unidad.



-En toda reunión debe hablarse de Bolívar, Chávez y de los Ideales Patrióticos.



-El Servicio de Día de la Unidades y dependencias deben presentar ante una revista imprevista por el Comandante de la REDI, ZODI las órdenes del día de las URRAS.



-Advierten de supuestos atentados que iban a ocurrir en la Capital con dos Maletines con C4; uno en C.C. Metro Centre y C.C. Galerías el Paraíso. Saboteo a uno de los rieles del metro con equipo Oxicorte.



-Habló de la situación ocurrida en el Batallón Mariano Montilla.



-Hay información que existe una avanzada en territorio venezolano con paramilitares, profesionales desertores y retirados que intentarán realizar ataques a las unidades.



-Además existe información sobre profesionales que les están pagando para no regresar de permiso. Pendiente con dichos profesionales. Existe complicidad interna.

El radiograma 5340, del 23 de diciembre de 2019, firmado por el ministro de la Defensa, GJ Vladimir Padrino López, ordena medidas especiales durante el tradicional permiso navideño que se cumple en dos grupos. Está dirigido a los comandantes de las Unidades Operativas, jefes de dependencias administrativas y directores de institutos educativos de la FANB.