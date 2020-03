Rige cerrojo sanitario en la frontera y controlan febriles en terminales

Martes 17 de marzo de 2020

“Si entran a Paraguay, harán cuarentena” Juan Francisco Lubián, encargado del movimiento migratorio de la Gobernación de Itapúa, dijo al programa ‘Acá te lo contamos’ por Radioactiva 100.7 que “estamos en proceso de controlar todo lo que se pueda del lado paraguayo, tenemos un protocolo que seguir. Los paraguayos pueden salir como pueden entrar. Los extranjeros radicados en Paraguay también pueden entrar y salir...”. Lubián aclaró que “no pasa lo mismo con los turistas, no así los extranjeros (argentinos, misioneros) para el Paraguay como tampoco los posadeños sin residencia ni misioneros pueden entrar al Paraguay”, dijo el Lubián en referencia a que el posadeño no podrá entrar, comprar y volver a Posadas, porque podría tener que quedarse a cumplir con la cuarentena en algún hotel o casa de familiares o amistades. “Entra una argentina pero deberá hacer los quince días de cuarantena acá”.

Suspenden servicio de balsas y cierran frontera seca con Brasil

El gobierno de la Argentina decretó el cierre de sus fronteras para extranjeros -en tanto no aplica para argentinos y residentes en el país- con especial mirada en los puntos existentes en Misiones con el Paraguay y Brasil por riesgo de expansión de Covid-19. La pandemia aisló la hermandad entre encarnacenos y posadeños y el habitual cruce para comprar ropa y electrónica.El gobierno de Paraguay decretó lo mismo, pero con la variante de exigir cuarentena a sus visitantes.Del lado argentino, anoche estaban cerrados los pasos ubicados en: puente internacional Roque González de Santa Cruz que une Posadas y Encarnación y el puente Tancredo Neves, ubicado en Iguazú-Foz do Iguazu.En simultáneo a la medida del mandatario nacional, el gobernador de Misiones, Oscar Herrera Ahuad, reforzó control y prevención para evitar la circulación del virus. La provincia, en tanto, se encuentra en emergencia epidemiológica y sanitaria desde el 11 de marzo y por 120 días por el brote de dengue y riesgo de coronavirus.La Policía de Misiones protagonizó operativos cerrojo con retenes en todos los ingresos que tiene la provincia. Esta medida implica presencia policial en pasos internacionales, aeropuertos, pasos fronterizos y puntos de comunicación con la provincia de Corrientes.Los efectivos, en un trabajo conjunto con promotores de salud, también se desplegarán en las terminales de ómnibus, principalmente en Posadas, Oberá, Eldorado y Puerto Iguazú. “Esos serán puestos fijos pero también habrá controles azarosos en la Terminal de Transferencia”, explicó una fuente que lleva adelante el operativo.La fuerza de seguridad tendrá por objetivo requerir documentación necesaria que permita certificar identidad y procedencia y en caso de algún indicio de caso sospechoso se aislará al viajero y se lo trasladará al hospital en ambulancia, como sucedió ayer en Puerto Iguazú (ver página 6).“Estamos en tiempo de una emergencia sanitaria y eso requiere mucha responsabilidad social. Sabemos que a nadie le gusta que lo paren, a veces las personas reaccionan mal, pero debe primar el bien común y la solidaridad. Ahí es donde le pedimos a la gente que nos acompañe. Los misioneros han respondido muy bien ante las medidas tomadas, han reconocido en estos tiempos que tomamos decisiones muy importantes y que todavía, seguramente, tendremos que tomar otras”, sostuvo el gobernador.“La etapa de contención como la que estamos viviendo es una etapa de armado, de preparación de todo el sistema. Preparación de la gente sobre los cambios culturales que se van a dar, preparación de las instituciones, en el caso de que haya un mal mayor estemos en condiciones de responder como corresponde. Y de preparación para lo que se viene para el futuro, esto es una impronta muy fuerte que pone en jaque a la humanidad”, indicó.“Misiones no tiene circulación viral ni casos, entonces es muy importante para prevenir un brote el aislamiento, en este contexto mundial de pandemia. Debemos focalizarnos en tratar de disminuir la posibilidad de circulación de la gente, si cada uno se queda en su casa, se aísla, tiene menos posibilidades de que el virus pueda circular”, explicó recordando que es la estrategia que tomaron los países que hoy ya tiene una fuerte disminución de circulación viral como China.Prefectura Naval Argentina y Gendarmería Nacional, fuerzas encargadas de custodiar los pasos fronterizos, implementaron desde anoche un operativo en el marco de la emergencia sanitaria y procedieron a cerrar los puertos y la frontera seca con Brasil, país que es considerado de riesgo para las autoridades nacionales en la lucha contra el coronavirus.En San Javier, el puerto ayer trabajó con restricciones y sólo se dejaron pasar 36 camiones, dando prioridad a los que llevan alimentos perecederos. Sólo está permitido el tránsito de este tipo de vehículos.“Tuvimos una reunión interinstitucional y se determinaron varias medidas entre ellas el cierre del puerto de San Javier a partir de este martes (hoy) por el término de diez días”, dijo Matias Vilches, intendente de San Javier, a El Territorio.Desde hoy solo podrán pasar 36 camiones por día dando prioridad a los camiones con alimento perecederos. “Lo que hacemos repercute en el vecino, la gente en mayoría no toma conciencia, el tema del coronavirus es una realidad que aún no está entre nosotros pero de llegar será complicado porque no hay conciencia, pasa lo mismo con el dengue, nadie se concientiza, pero cuando les toca de cerca recien comprenden”, agregóEn Bernardo de Irigoyen anoche personal de Gendarmería Nacional desplegó su personal en los cinco kilómetros de frontera seca que hay con Brasil.“Vamos a convocar a todas las instituciones este martes a las 9, para concientizar que nadie cruce. Están llegando personal del Ministerio de Salud y el que cruza a Brasil y vuelve va a tener catorce días de aislamiento”, indicó el intendente de Bernardo de Irigoyen Guillermo Fernández.El paso por el puerto de Panambí, esta cerrado por la bajante del río Uruguay “desde la semana pasada, no van y tampoco ingresan nadie”, dijo el intendente Rosendo Fuchs y agregó “recién miércoles tendremos reunión con los responsables de Prefectura, pero depende de San Javier, si tienen orden de cerrar, así va a pasar”.En Andresito ya se está preparando para lanzar su propio protocolo del coronavirus. La municipalidad en conjunto con ACPYM, Cospval, Hospital de Andresito, Concejo Deliberante, Policía, Gendarmería, lanzarán hoy un operativo de control exhaustivo contra el Coronavirus y dengue.Ya se adquirieron tres medidores de temperatura láser de última generación. El camión sanitario del programa municipal Andresito te Cuida estará instalado en el ingreso a la localidad, donde se tomará la temperatura las 24 horas a los que ingresen y egresen, además de una campaña de concientización para evitar el contagio.En el paso internacional Pepirí Guazú que une San Pedro Misiones con el estado de Santa Catarina Brasil, los agentes de la Dirección Nacional de Migraciones, operan cumpliendo el decreto presidencial 260/2020, restringiendo el ingreso de extranjeros al país.En El Soberbio, que une con Porto Soberbo, el ingreso de extranjeros al país estará restringido desde hoy anunció lo realizó anoche el intendente de El Soberbio Roque Soboczinski.