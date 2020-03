Ricky Martin solidario

Martes 24 de marzo de 2020

Ricky Martin inició una campaña para juntar dinero y ayudar a los médicos que trabajan atendiendo a la pandemia de coronavirus.“Estoy sumamente preocupado por la situación que están pasando los profesionales de la salud. Desafortunadamente no tienen equipo de protección, no tienen máscaras, no tienen guantes, no tienen batas”, dijo el cantante en el video que publicó a través de Instagram en la que tiene más de 13 millones de seguidores. Para saber más y colaborar: www.CharityStars.com/HelpFromHome.