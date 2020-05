Rial contó que fue acosado por una fanática

Domingo 31 de mayo de 2020

Jorge Rial contó en su programa Intrusos, cuando fue acosado por una fanática, que no sabía respetar la distancia y lo hizo sentir muy incómodo.

“Yo tuve una fan con problemas psicológicos de verdad. Un día me manoteó la puerta del auto para entrar. Un día me paró acá en el canal y me dijo: ‘Llevame a un hotel’. Y yo le dije una frase que no era verdad, en ese momento: ‘Estoy felizmente casado’. Entiendan que había que mentir. En ese momento la frase fue mágica”, contó Rial dedicándoles un “palito” a su ex esposa, Silvia D’Auro.

“Me defendí con lo peor que tenía, saqué la peor arma. Igual no sirvió de nada. Me corrió y quiso abrir la puerta con el auto en movimiento. La tuvieron que internar”, aseguró el conductor.

Cerca del final contó que era sistemático y explicó : “Íbamos a comer a la esquina y se paraba atrás de los árboles y me miraba. Julián y Ana (productores del programa) son testigos. Un día la policía actuó y terminó internada. En realidad en ese momento fue muy incómodo”.