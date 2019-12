Revocaron la excarcelación del ex aduanero acusado de matar al cuñado

Jueves 19 de diciembre de 2019

Por Agustín Mazo fojacero@elterritorio.com.ar

Los miembros de la Sala I de la Cámara de Apelaciones de Misiones resolvieron decretar la nulidad de la excarcelación otorgada en octubre por el Juzgado de Instrucción Tres al ex aduanero posadeño Germán Rosas (61), imputado por el crimen de su cuñado Roberto Ríos (60), cometido en pleno microcentro de Posadas a mediados de septiembre.La resolución fue recientemente notificada a los familiares de la víctima, quienes semanas después del hecho se constituyeron como querellantes en la causa que tiene a Rosas como imputado por el delito de homicidio simple, pese a que en su momento su defensa planteó la intención de modificar la caratula a exceso de legítima defensa.Según se supo mediante fuentes ligadas al caso, los camaristas votaron a favor de revocar la excarcelación, al considerar que los elementos que fueron descritos por el magistrado a cargo del juzgado interviniente, Fernando Verón, a la hora de justificar el beneficio para el acusado, no estaban bien fundados.El planteo había sido realizado por la fiscal Adriana Herbociani y por la parte querellante encabezada por el letrado Julio Lenzken.A partir de esta novedad, una vez que resolución sea notificada al Juzgado de Instrucción Tres, el magistrado interviniente deberá resolver si dispone una nueva detención del ex aduanero, que además es cuñado del ingeniero forestal asesinado.En este contexto, de acuerdo a lo manifestado por fuentes ligadas a esta pesquisa, hasta el cierre de esta edición no había trascendido ningún requerimiento de detención.Este último punto preocupa a la familia Ríos, ya que consideran que esta novedad judicial podría representar un peligro de fuga respecto al acusado.En diálogo con El Territorio, Lenzken comentó que “ayer (por el martes) me notificaron de una resolución de la cámara sobre la nulidad ante el fallo que resolvió en su momento la libertad del imputado. El juzgado lo había excarcelado lo que motivó la apelación, tanto de la fiscalía como de la querella. Ahora la cámara resolvió la nulidad de la excarcelación”.El letrado comentó que él mismo hizo el pedido ante el juzgado para que se disponga la detención inmediata del ex aduanero, aunque hasta ayer aguardaba novedades en torno a la decisión del juez Verón.Sobre las presentaciones realizadas desde la querella en el caso, Lenzken comentó que en su momento se incorporaron al expediente una serie de testimoniales y que además se pidió judicializar el relato de otros testigos que compartieron una cena con Ríos y Rosas.La excarcelación de Rosas fue decretada a principios de octubre, luego de un pedido realizado por su abogado defensor en el cual se expusieron los problemas de salud que el sospechoso padece desde hace un tiempo y cuyos tratamientos no iban a poder ser realizados de manera correspondiente en caso que continuar tras las rejas.Según lo que se pudo reconstruir hasta el momento, el crimen fue cometido durante la madrugada del 15 de septiembre frente a la casa de la madre de la víctima sobre calle Sarmiento, entre San Luis y Jujuy.Tras ser atacado, Ríos quedó malherido en la vereda y fue auxiliado en primera instancia por un joven que salió a la calle al escuchar gritos, mientras que el agresor huyó a bordo de su camioneta Renault Oroch y fue detenido a pocas cuadras, donde reconoció el hecho pero aseguró que se defendió.Después de ello, Rosas fue llevado a declaración indagatoria ante el juez Verón durante la jornada del 18 de septiembre y en esa instancia ratificó que él fue golpeado en primera instancia, por lo cual argumentó que la estocada mortal se dio en un acto de defensa.Además, sostuvo que al momento de ser interceptado se estaba dirigiendo hacia la Jefatura de Policía para entregarse, descartando así una supuesta intención de fuga.Durante la indagatoria, Rosas además se explayó sobre la relación que tenía con la víctima pero fundamentalmente rememoró las últimas horas que compartió con su cuñado desde el sábado 14 a la noche -cenando junto a otros amigos que tienen en común- hasta el domingo 15, pasadas las 4 de la madrugada, cuando se produjo el hecho.Respecto a la reconstrucción de lo sucedido, los investigadores comentaron que las únicas cámaras de vigilancia en la cuadra del hecho son las del domicilio de la escribana Mónica Freaza, quien vive enfrente, por lo que esos registros fueron clave para determinar la hora del ataque, aunque el pedido de auxilio al 911 fue cerca de las 4.30.En dichas filmaciones recuperadas por la División Cibercrimen se pudo observar que Rosas llegó al mando de su camioneta Renault Oroch a las 4.10 exactamente.Si bien la cámara no hace foco en el sitio donde se produjo la estocada, suponen que Ríos fue apuñalado minutos después.Según los resultados de la autopsia, la causal de muerte del ingeniero forestal de debió a un “shock hipovolémico por heridas de arma blanca”.Una testimonial clave en el caso representó el relato del joven de 22 años que estaba circunstancialmente en una casa contigua al lugar del hecho y auxilió a la víctima.Al ser entrevistado por los pesquisas involucrados, el muchacho contó que escuchó parte de la pelea entre los dos hombres y detalló que el silencio de la madrugada fue interrumpido por una discusión que terminó cuando uno dijo: “¡Dejá ese cuchillo, cómo vas a hacerme eso!”.El joven salió a la calle y se topó con Ríos ensangrentado en el piso y sujetándose la panza, en tanto que el atacante se fue al mando de la camioneta bañada en sangre en uno de los laterales.