Revés para Roma en la Serie A por la mala inclusión de un jugador - El Territorio Misiones

Miércoles 23 de septiembre de 2020

La justicia deportiva de la Serie A le dio ayer por perdido 3-0 el partido del debut a Roma, que empató sin goles como visitante con Hellas Verona, por la inclusión indebida del mediocampista guineano Amadou Diawara.“Considerando que Roma ha empleado a un jugador no inscripto en la lista de 25 comunicada por correo electrónico certificado el 14 de septiembre de 2020, se resuelve sancionar a la Roma con el castigo deportivo de la pérdida del partido por 0-3”, indicó el comunicado de la liga.La Serie A permite la participación de cuatro jugadores sub 22 por equipo sin necesidad de que estén anotados oficialmente, y bajo esa condición Diawara jugó 22 partidos la pasada temporada, pero el guineano cumplió 23 años en julio y el club no lo informó.