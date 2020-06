Revelan que el rayo más largo del mundo cayó entre Misiones y Brasil

Sábado 27 de junio de 2020

Un fenómeno meteorológico sin precedentes en el mundo ocurrió el 31 de octubre de 2018, cuando un rayo de 709 kilómetros de extensión horizontal cayó desde el centro de Misiones hasta las costas de Brasil, según el informe de la Organización Meteorológica Mundial (OMM). Para tener una referencia, es mayor a la distancia entre Iguazú y Curitiba y algo menor a Posadas-Gualeguaychú. Si bien el fenómeno ocurrió hace casi dos años, el informe científico recién se conoció ayer y fue publicado en la revista científica Geophysical Research Letters.El récord anterior del rayo de mayor extensión horizontal fue de 321 kilómetros el 20 de junio de 2007 en el estado de Oklahoma (Estados Unidos). Tanto en el caso del récord anterior como del actual se utilizó el mismo método de cálculo del arco del círculo máximo para medir el alcance del rayo.Gracias a los avances recientes en el mapeo espacial de rayos existe la posibilidad de medir, de forma continua, el alcance y la duración de los rayos en amplios ámbitos geoespaciales.Un ejemplo de estos nuevos instrumentos son los generadores geoestacionarios de mapas de rayos, instalados a bordo de los satélites geoestacionarios operacionales para el estudio del medioambiente de la serie R que registraron los nuevos récords de rayos, y sus equivalentes en órbita de Europa y China.“Este aumento significativo de nuestra capacidad de teledetección espacial ha permitido detectar fenómenos extremos de rayos no observados anteriormente, conocidos como ‘megarrayos’, que se definen como descargas eléctricas horizontales en mesoescala que alcanzan cientos de kilómetros de longitud”, dijo el autor principal y miembro del comité de evaluación Michael J. Peterson, del grupo Space and Remote Sensing (ISR-2) (Espacio y Teledetección) del Laboratorio Nacional de Los Álamos (Estados Unidos).En este contexto, El Territorio dialogó con el meteorólogo Favio Cabello, a cargo de la Oficina de Prevención de Riesgos Ante Desastres Naturales (Opad) de la Municipalidad de Posadas: “Con las nuevas tecnologías se va consiguiendo descubrir estas cosas. Esta cantidad de satélites que maneja Europa, China, Estados Unidos, este gran espectro tecnológico que sirve para hacer las mediciones de las descargas atmosféricas de los rayos ha hecho que se puedan detectar este tipo de fenómenos”, comenzó explicando.Y agregó: “Por eso ahora se ha detectado este de mayor extensión producido entre la provincia de Misiones y la costa atlántica de Brasil, con una extensión horizontal de entre 700 y 709 kilómetros. Hasta el momento es el récord que hay con respecto a eso”.Ante la pregunta de por qué pudo haber ocurrido esto en la región, el experto indicó que “tiene que ver con que el sudeste de Sudamérica es una de las cuatro zonas mundiales más tormentosas del planeta. Según expertos, la provincia de Misiones, en el Nordeste argentino, pertenecería al segundo lugar en el mundo con más actividad eléctrica causada por las tormentas. Por esa razón, se da en este caso este tipo de fenómenos”.Por su parte, Daniel Fernández Catá, director general de Alerta Temprana Ministerio de Ecología, sostuvo: “La asombrosa imagen publicada este mes por la revista científica Geophysical Research Lettersy difundida por diversos medios de comunicación, no hace más que ratificar la naturaleza de las descargas atmosféricas que suceden en nuestra región cada vez más intensas debido al cambio climático”.Ese día en Misiones, contó Fernández Catá, cayeron entre 70 y hasta 120 milímetros de agua en menos de 24 horas, como parte de un mes (octubre de 2018) muy lluvioso con casi 500 milímetros en todo el territorio provincial.El informe detalla además que el 4 de marzo de 2019, en el norte de Buenos Aires, se batió un nuevo récord de duración de un rayo durante 16,73 segundos. El récord anterior de mayor duración de un rayo individual fue de 7,74 segundos de duración continua y se registró el 30 de agosto de 2012 en la región de Provenza-Alpes-Costa Azul (Francia).“Este habla de una mayor duración, pero todo tiene que ver con las nuevas tecnologías utilizadas, seguramente en otro tiempo más adelante se producirá un rayo más largo en otra parte del mundo y de mayor duración, pero por ahora somos los primeros”, concluyó Cabello.