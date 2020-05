Retiraron más de 300 kilos de peces muertos del Vicario

Martes 19 de mayo de 2020

Desde el sábado, el Ministerio de Ecología de la provincia, en conjunto con la Municipalidad de Posadas, investiga la mortandad de peces en el arroyo Vicario de la capital provincial, causada a raíz de la probable contaminación del cauce.Ante esta situación que generó alerta en la comunidad, ayer el personal de Medioambiente del municipio procedió a la limpieza del arroyo, retirando los bagres muertos que están desde el sábado. En total, según consignaron, se sacaron un total de 300 kilos de peces muertos en el tramo que va desde la avenida Rademacher hasta la avenida Lavalle.Se supo que el hecho se produjo a partir de la limpieza de un terreno privado en donde había tambores con líquidos que fueron derramados al cauce, desconociéndose su contenido y se continúa en la búsqueda de los recipientes que contenían el elemento tóxico.Javier de Lima, bioquímico de Bromatología de la Municipalidad de Posadas, detalló ayer al programa Acá te lo Contamos por Radioactiva 100.7 que “hay una sospecha de la causa de la contaminación a partir de un trabajo previo que hizo la delegación”.“Ayer revisamos un domicilio y no pudimos comprobar el derrame”, dijo en relación al labrado de actas, junto a Ecología, a quien admitió que contrató un servicio para limpiar su terreno y que en ese proceso se habría producido el derrame al arroyo Vicario.“Hablamos de una cantidad importante de peces muertos”, dijo de Lima, que detalló que por la capacidad del arroyo Vicario se “va a depurar pronto (el líquido amarillo oscuro que cubrió toda la superficie entre las avenidas Uruguay y Francisco de Haro) y por la desembocadura del arroyo en el Paraná está lejos de la toma de agua, no representa un peligro por ahora”.Al cierre de esta edición, prácticamente ya no quedaban rastros del líquido contaminante.Al personal de la Dirección General de Ambiente y Cambio Climático se sumaron agentes de la delegación de Villa Urquiza para reforzar estos trabajos que comenzaron el sábado pasado tras la denuncia de vecinos.