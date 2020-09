Restricciones de compras de dólares con impacto en comercios y turismo - El Territorio Misiones

Viernes 18 de septiembre de 2020

Acotó que después podrían aumentar las retenciones, “más teniendo en cuenta que la soja está subiendo. Hay una batería de medidas para mejorar la oferta de dólares que ingresen al Banco Central y también generar alternativas de ahorro en pesos”.





Netflix y Spotify pueden pagarse en pesos Los servicios de Netflix y Spotify se pueden abonar en dólares o en pesos.



En el caso de Netflix, se debe ingresar a la plataforma y dirigirse al chat de atención al cliente.



Allí seleccionar la opción “Iniciar chat” y donde dice “Dinos cuál es tu problema” poner “Pasar facturación a pesos”.



Luego de este proceso, un representante de Netflix se comunicará para iniciar el trámite.



En el caso de Spotify la operativa es similar con una importante salvedad: aquellos que hayan descargado la aplicación vía Google Play (Android) o App Store (Apple) no podrán pesificar las tarifas y deberán abonar el 35% extra.



De esta forma, el único recargo que se aplica por utilizar estos servicios es el Impuesto País, aclaró Ámbito. Sin embargo, se trata de un 8% y no de un 30% que ya se aplica al popularmente conocido “dólar Netflix”.

Preocupa más efectos negativos para las agencias de viajes

Los argentinos tienen una gran dependencia sobre el comportamiento del dólar. Es la razón de estar actualizado sobre las cotizaciones diarias, las diferencias entre el oficial, el blue o algunos cambios, como sucedió con las nuevas limitaciones del dólar ahorro impuesto por el gobierno nacional.Hasta el momento “eran 4 millones de personas que estaban comprando dólares ahorro, lo que representa el 10 por ciento de la población”, indicó ayer el economista Darío Ochoa.“El bimonetarismo es un tema histórico. Es un sesgo estructural de los argentinos. Argentina es uno de los países donde más se ahorra en dólares per cápita”, acotó de su lado la titular de la Afip, Mercedes Marcó del Pont.El dólar minorista subió ayer cuatro centavos a 79,59 pesos. Aplicando el Impuesto País del 30%, la divisa avanzó cinco centavos a 103,42 pesos. Adicionalmente, debido a la retención del 35% a cuenta de los Impuesto a las Ganancias y sobre Bienes Personales, el “solidario” ascendió a 131,31 pesos.En un mercado con pocas operaciones, el dólar blue retrocedió ayer 4 pesos (quedó en 141pesos) en el segundo día de vigencia de las medidas lanzadas por el Banco Central, la Afip y la Comisión Nacional de Valores para desalentar la demanda de dólares en el mercado oficial, tras subir $14 en la jornada previa, repasó en su sitio digital el diario Ámbito.Marcó del Pont a su vez afirmó que las medidas que se tomaron en materia cambiaria garantizarán la estabilidad de las variables macroeconómicas, a la vez que descartó una eventual devaluación gracias a las regulaciones cambiarias.Para frenar la compra de dólar ahorro, incluidos los gastos en el exterior con tarjetas, desde el Banco Central se dispuso un recargo del 35% en concepto de retención del Impuesto a las Ganancias. El anuncio lo había realizado el presidente del BCRA, Miguel Pesce, al indicar que “los pagos que se hagan con tarjeta de crédito (en el exterior) van a ser a cuenta de adquirir dólar ahorro” y precisó que junto con la retención del 35% en concepto de Impuesto a las Ganancias continuará el denominado Impuesto País del 30%.Lo cierto es que el endurecimiento del cepo cambiario, que restringe el acceso a divisas tanto para individuos como para empresas en el mercado oficial, modifica no sólo para quienes pueden acceder al sistema de ahorro en base a la moneda norteamericana, sino además afecta la forma de pago de algunos servicios de streaming (ver Netflix y Spotify) y hasta a los impulsores del Black Friday en Posadas, a quienes les cambió la perspectiva en medio del evento comercial que se extenderá hasta el domingo.“La suba del dólar impacta de manera directa en los productos, no nos olvidemos que casi la totalidad de los artículos tecnológicos son importados”, recordó ayer Roberto Amarilla, gerente de Electromisiones en dialogó con el programa Acá te lo Contamos por Radioactiva.“Nos agarra en un Black Friday con promociones ya lanzadas con convenios con tarjetas y bancos, la verdad que esto fue un impacto muy grande y todavía estamos muy asustados porque no se sabe qué nos espera en los próximos días”, acotó.Pero como los planes están lanzados, recomendó a quienes tenían planificado hacer compras a salir y “aprovechar los precios del Black Friday que son inmejorables porque no se sabe a cuánto va a subir”.“Llegamos a esta situación por habernos endeudado en 85 mil millones de dólares en cuatro años, no es de hace dos semanas”, dijo ayer el economista Darío Ochoa.“Cerraron empresas, se disparó la pobreza, se desplomó el salario y el consumo, este era el cuadro de situación al primero de enero del 2020”, acotó en diálogo con Acá te lo Contamos.Consideró que “hay que generar que el flujo se reactive”. Y para ello consideró oportuno pedir a los exportadores que liquiden a más tardar en quince días. Indicó que lo que están haciendo es no vender porque apuestan a una devaluación que perjudica a los trabajadores o quienes tienen ingresos fijos.“Entonces, lo que tenés como Estado es la obligación de preservar el valor de la moneda, lo que implica que obligues a aquellos que están exportando a liquidar inmediatamente en un plazo razonable”.Héctor Dopazo presidente de la Asociación Misionera de Agencias de Turismo (Amat), consideró que la restricción de la compra de dólar, es “pésimo” y “absolutamente condicionante para lo que es el futuro de las agencias de viajes”.El representante del sector recordó que vienen atravesando la crisis más grave de la historia como industria. “Esta resolución establece un régimen de percepción para todas las operatorias que alcanzan el Impuesto País, que ya nos había acelerado en un 80% de retracción en las ventas en el período del verano pasado, el cual se agravó más aún con la pandemia, donde tuvimos un parate total, con un 100% de retracción de las ventas y sobre eso, tenemos además un 35%”, resumió.Dopazo se mostró en desacuerdo porque “no podemos tener condiciones de venta a futuro, es totalmente extorsiva la medida por decirla de alguna manera”, dijo en diálogo con Acá te lo Contamos.Planteó que todas las compras que la gente efectúe con servicios en el exterior van gravadas con el Impuesto País, “por tanto son pausibles del 35%, pero no nos olvidemos que para el turismo que se desarrolla dentro de Argentina, los costos van a incrementarse porque esta devaluación va a incidir en los precios de los servicios, inclusive a nivel interno. Y por otro lado, para que el turismo interno se mueva no sólo necesitamos del movimiento interior de los argentinos, sino de la llegada de gente de afuera también”.Sostuvo que “el circuito turístico es de ida y vuelta” y no se puede pretender que sólo el turismo interno cubra todas las expectativas económicas que se le daba al turismo hace siete u ocho meses atrás.“Se va a ver todo afectado, interno y externo. Y al no haber turismo externo, tampoco vamos a tener nosotros la posibilidad de solventar los aparatos productivos a nivel turismo que tenemos armado para todo ese servicio receptivo que estábamos generando”, concluyó Dopazo.