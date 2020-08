Restaurantes calculan que la recuperación demandará un año

Viernes 7 de agosto de 2020 | 08:40hs.

“En mi caso, estoy con un 25 por ciento de ventas y gran parte de los gastos los estoy sosteniendo con mis ahorros. Únicamente los viernes y sábados veo más movimiento, el resto de los días no me conviene trabajar porque el horario es muy limitado. El posadeño está acostumbrado a salir a la noche, a estar en la calle. Todo eso que se hacía antes ya no se puede hacer y eso repercute en la actividad”, refirió al pedido de ampliar el horario de atención presencial definitivamente.







En cifra 50% Es el porcentaje de ventas que registran algunos restaurantes de Posadas actualmente en comparación con los valores previo al confinamiento.

Positivo. Con ese término, referentes del sector gastronómico de Posadas resumen el presente del sector, en el contexto de la nueva normalidad que suscitó el avance del coronavirus en el mundo. Si bien la recaudación es hasta un 50% menor en comparación con marzo, previo al inicio del confinamiento, los restaurantes consideran clave mantener sus puertas abiertas para obtener los ingresos necesarios y costear así los servicios y sueldos del personal.Precisaron que de viernes a domingos se concentra casi la totalidad de la demanda y concurrencia, en consonancia con los días en los que bares, restaurantes y heladerías de la capital provincial funcionan hasta la medianoche. Sin embargo, insisten en la ampliación horaria para el resto de la semana -actualmente se permite la atención presencial hasta las 18.30- para descomprimir y desalentar la concurrencia los fines de semana.Por otra parte, los empresarios del rubro estimaron que la recuperación total, a los niveles que se registraban a principios de este año, demandará entre seis a doce meses, según la evolución de la situación epidemiológica de la provincia de la enfermedad que mantiene en vilo al mundo entero.El 5 de junio, tras más de dos meses sin atender al público, los bares, restaurantes y heladerías permitieron el ingreso de comensales dentro de los salones, respetando los protocolos vigentes que, entre las principales características, redujo el 50% de la capacidad dentro de las instalaciones.“El balance es positivo. Dentro de todo lo que pasó con la pandemia, tener un restaurante abierto ya es algo bueno. Tenemos limitaciones, porque estamos con menos mesas y horario. Cambió la vida en general, ya que se tuvo que cambiar las salidas nocturnas para hacerlas al mediodía, en el horario de almuerzo”, aseveró Andrés Pérez, propietario de Mendieta, en diálogo con El Territorio.Si bien reconoció que la demanda es menor a la que se registraba previo al confinamiento, “hay muchos pedidos y asistencia de clientes, sobre todo en aquellos días en los que se permite a los restaurantes atender hasta la medianoche”.Consideró que los últimos dos meses hubo un consumo más limitado, es decir, que ya no se realizan grandes gastos. “Se pide algo más barato o se controla mucho los pedidos de bebidas alcohólicas”, manifestó.Luego, añadió: “Como somos una empresa que nos dedicamos a hacer asados, tuvimos que reinventarnos y ampliar el menú de opciones, por ejemplo, la pizza, para continuar bajo delivery. Ahora volvimos un tanto a la normalidad, dentro de lo que se puede y exige el protocolo sanitario”.Por otra parte, apuntó a que la mayor flexibilización de la actividad, en materia horaria, dependerá de cómo esté la situación epidemiológica en la provincia. “Vemos cómo está la situación en otros distritos y está complicado. Por suerte, en Misiones la situación es distinta y se fueron liberando muchas actividades, una de ellas es la gastronómica que volvió. Esperamos que haya una solución lo antes posible para que volvamos a hacer una vida normal. Hay muchos que todavía tienen miedo al virus, y es entendible, pero a medida que esta tormenta se vaya alejando, llegará la recuperación de la actividad. Lo mismo con el turismo nacional e internacional, del cual también depende mucho el rubro gastronómico”, comentó.Por su parte, Fernando Idzi, de Café Vitrage, sostuvo que “el balance es positivo, porque tenemos las puertas abiertas, aunque los números no terminan de cerrar”.Si bien hay demanda, no es la suficiente como para cubrir algunos gastos, como el pago de salarios y de impuestos, dijo. “Es muy costoso mantener un café y restaurante, pero con las ventas que estamos teniendo estamos empatando, apenas se cubre, ya que el rubro está limitado en el horario y requiere de más extensión en el horario”, afirmó.El encargado de una de las confiterías más tradicionales de Posadas contó que actualmente operan con el 50% de su capacidad, que es unas de las exigencias del protocolo para el sector. Y precisó que, en comparación con enero y febrero, previo a la pandemia, los ingresos se redujeron un 50%.“Los fines de semana el restaurante está al tope de su nueva capacidad y es el mismo escenario que se observa en todos los locales. En tres días se concentra la demanda”, comentó. En este sentido, consideró clave la ampliación en el horario de atención entre el lunes y jueves, días en los que se permite el funcionamiento presencial hasta las 18.30 en Posadas, en el afán de descomprimir la concurrencia los fines de semana, al ser el único día con mayor tiempo de asistencia de los comensales por decisión del municipio.En cuanto a la recuperación, Idzi estimó: “A este ritmo, con un horario un tanto reducido vemos que la recuperación demandará entre seis meses a un año aproximadamente, pero todo está condicionado al contexto epidemiológico en la provincia de si aparecen más casos o no. La idea es no volver atrás, porque si hay algún brote, los primeros en cerrar vamos a ser nosotros”.En consonancia, Fabián Negrete, propietario de Mentecato Joy, indicó que la demanda a pleno no se repondrá inmediatamente y que requerirá de un año en promedio para recuperar los niveles de venta que se registraban previo al confinamiento obligatorio, en marzo.