Responsabilidad y dedicación, claves para ser mujer y playera

Sábado 7 de marzo de 2020 | 20:00hs.

Por Sonia Benítez comerciales@elterritorio.com.ar

“Eh, capo me cargás 500 pesos”, dicen algunos clientes que van llegando a la estación, pero cuando se acercan a la ventana, los ojos se les abren bien grandes y exclaman “uy, perdón, señora, no la vi”. La sonrisa de las chicas se nota, cada tanto les pasa lo mismo con los clientes que no son habitués de la estación de servicio donde trabajan.







Es así como algunos posadeños se siguen sorprendiendo cada vez que llegan a algunas estaciones de servicio de la ciudad y se encuentran con Lidia Aschkar, Silvia Viera y otras compañeras que diariamente se encargan del expendio de combustible, control de fluidos y limpieza de parabrisas. Estas y otras tareas las realizan a la par de sus compañeros varones, con el mismo conocimiento y capacitación que se requiere para brindar un servicio de excelencia.





Empoderamiento, un término que de a poco llegó a los oídos de gran parte de la sociedad y fue ganando su lugar en la palabra cotidiana. Define al proceso por el cual las mujeres, en un contexto en el que están en desventaja por las barreras de género, adquieren o refuerzan sus capacidades, tanto en el plano individual como colectivo, para alcanzar una vida autónoma en la que puedan participar, en términos de igualdad, en el acceso a los recursos, al reconocimiento y a la toma de decisiones en todas las esferas de la vida personal y social.





El acceso al trabajo es hoy para las mujeres un derecho innegable, pero a pesar de que cada vez es más reducida la brecha sobre qué actividades puede realizar una mujer y cuáles no, en la actualidad todavía hay labores que están designadas específicamente a los hombres. Es por eso que llama la atención, tanto de hombres como de mujeres, ver a algunas féminas ocupando los puestos de colectivera, taxista, albañil, electricista, carpintera, bombera, playera y tantos otros.



El día a día





“Hay algunos clientes que siempre vienen, que no cargan en otro lado, pero también están las personas que se quedan sin combustible y cargan en la primera estación que ven. Los clientes son muy variados y así también es la reacción cuando ven que les atiende una mujer”, comentó Lidia y, en este sentido, agregó que hay quienes enuncian un “ay, qué lindo que estén acá”, y otros que comentan que es la primera vez que la ven, a pesar de que ya hace 17 años que la mujer está trabajando en la estación de servicios.







Por otro lado, Silvia manifestó que también hay un poco de reticencia en algunos clientes y, para asombro de muchos, a veces son las mujeres quienes más reafirman la diferencia de géneros.







“Me pasa a veces que a la hora de levantar el capó, la gente cree que porque somos mujeres no entendemos nada de autos, de revisar el agua, el aceite y demás detalles. Y es ahí donde a veces dicen ‘¿será que los chicos pueden revisar?’, ‘¿usted me va a controlar el auto?’. Son muy pocos, pero también a veces pasa”.

La duda viene del desconocimiento. Las chicas saben lo que hacen y es por eso que ya pasaron de cumplir una década al servicio del cliente.







“Lo bueno es que nos contrataron porque hacemos bien nuestro trabajo. La responsabilidad, la energía que le ponemos y el conocimiento que tenemos es lo que nos hace estar acá”, dice Lidia, en tanto que Silvia comentó: “Nosotras tenemos muy buena predisposición para hacer lo que hacemos y también capacidad, eso se nota en el trabajo en sí y en el resultado final”.



Los primeros pasos





Se tiene la idea de que los autos y las motos son más amigos de los hombres que de las mujeres, pero la realidad demuestra que hay mujeres apasionadas por el automovilismo, por las motos y, en el caso de las playeras, lo que no sabían de vehículos lo fueron aprendiendo con el tiempo. Cuando las chicas llegaron por primera vez a la estación tenían un poco de miedo, ya que no se imaginaban en ese puesto de trabajo.







“Los primeros días te da un poco de inquietud porque tenés miedo de contaminar un auto, pero después se vuelve tan natural que ya cargás fácil, hasta casi sin mirar”, dijo Lidia, que por un año trabajó en el shop antes de comenzar en la playa.







Al igual que Silvia, Lidia había comenzado una carrera universitaria, estudió Periodismo, cuando la Licenciatura en Comunicación Social aún llevaba ese nombre. Las circunstancias de la vida la llevaron por otro camino, que la dejarían con la noticia de que Bonetti cerraba, pero que iba a comenzar a funcionar otra estación de servicio y que probablemente necesitarían personal.







“Fue en el 2001, en noviembre. Vine, hablé con la dueña y entonces fui a la entrevista un sábado y me acuerdo que el encargado me llamó un lunes a las 5 de la tarde. En ese entonces había mujeres trabajando, pero estuvieron sólo un tiempo”. Primero fue el shop y después la playa, donde se quedó hasta el día de hoy.

Un poco de azar le tocó a Silvia, que volvió a sus pagos para regresar de nuevo a Posadas.







“Yo terminé la carrera de Secretariado Administrativo en la Facultad de Ciencias Económicas y buscando trabajo se pasaban los meses. Entonces me dije ‘tengo que trabajar ya’, mi situación económica no podía seguir esperando ese puesto que yo buscaba y quería que sea acorde a lo que había estudiado. Entonces decidí irme a Alem, hice mi mudanza y me fui. Llegué y buscando trabajo me fui a la estación de servicio y hablé con el encargado, él me dijo que tenía un puesto en playa, pero en Posadas. Y me vine a Posadas de vuelta”, relató la mujer, que está a un año de cumplir dos décadas como playera.



Saber qué hacer





Al comenzar un nuevo trabajo, la ansiedad siempre se apodera de la mente y surge la inseguridad, pero con el tiempo y el acompañamiento correcto, las chicas fueron superando sus miedos.







“En ese entonces no sabía mucho de autos. Fue un desafío total. Pero hubo capacitación, primero te explican todo y después te ayudan. Siempre hubo un equipo muy colaborador, muy dispuesto. Te explican y después vos ponés de tu parte para salir adelante”, recordó Silvia, en coincidencia con Lidia, que indicó que hoy en día ya tienen los conocimientos suficientes que han adquirido con la experiencia y la capacitación.







“Nosotros tenemos que seguir ciertos protocolos, pero también está la práctica. Uno pregunta al cliente si quiere nafta o diesel, pero en realidad ya sabemos cuál es el auto naftero solamente por los ruidos. Nosotros vamos haciendo cursos todo el tiempo. Antes teníamos entrenadores, tenemos el cliente incógnito que viene y evalúa y ahora también hacemos cursos online”.







Silvia retomó la idea afirmando que “de lejos, ya cuando el auto se estaciona, sabés qué combustible necesita. Solamente falta especificar si el cliente quiere el mejor, pero ya con los años se sabe qué necesita el vehículo”.



Trabajo diario





Ser mujer y playera ya no es raro para Lidia y Silvia. Se han acostumbrado a todo tipo de reacciones, pero ninguna que implique una falta de respeto. “Creo que tiene que ver con la postura que una tiene. Yo soy seria y estoy acá para hacer mi trabajo”, dice Lidia, que como Silvia y debido a la larga experiencia, puede identificar el ánimo con el que llegan los clientes a la estación para saber que el buen carácter y la paciencia son clave para la atención al público.







“Está tan naturalizado que sean los hombres los que trabajan en la playa que algunas veces nos ha pasado que nos llaman ‘maestro’, ‘capo’, pero para nosotras no es nada, la gente se confunde”, dicen las chicas y Lidia, riéndose con sus compañeros varones, exclamó: “Acá ellos en broma a veces me llaman Roberto”.