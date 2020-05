Responsabilidad: el factor clave para cuidar y cuidarnos

Mahatma Gandhi solía decir que “la grandeza de una nación y su progreso moral pueden ser juzgados por la manera en que tratan a sus animales”. La frase hace referencia a la importancia de generar y promover una conciencia colectiva respecto al cuidado de la salud y la integridad de otros seres que no son humanos.

En ese marco, uno de los organismos que promueve atención y control sanitario de los animales es el Instituto Municipal de Sanidad Animal de Posadas (Imusa). Y aunque la cuarentena obligatoria restringió algunos de los servicios que presta a la comunidad el centro de zoonosis, permitiendo que solamente trabajaran con emergencias esta semana reprogramando agendas.

Así, desde el lunes pasado habilitaron turnos para adopciones y vacunación antirrábica. Asimismo, reprogramaron la agenda de intervenciones quirúrgicas, servicio que fue suspendido el 17 de marzo pasado debido al contexto actual de pandemia.

“Comenzamos de a poquito y en forma progresiva a reactivar el Imusa con una agenda de castraciones que quedó interrumpida cuando comenzó la cuarentena”, explicó Gustavo Elizaincín, director del Imusa, en diálogo con El Territorio.

Asimismo, aclaró que hay entre 30 y 45 minutos de espacio entre turno y turno, ya que de esa manera evitarán el amontonamiento de personas. Por ese motivo, la atención diaria es un poco más acotada que en jornadas normales. “Nosotros nos encargamos personalmente de llamar a las personas que tenían turnos agendados y lo reprogramamos. Estamos pidiendo a todos que respeten el horario y vengan solamente diez minutos antes del turno asignado, no antes. De esa manera evitaremos conglomeración”, resumió el director.

En ese marco, dejó en claro también que aún no están previstos los turnos por llamados telefónicos para intervenciones quirúrgicas. “Estimamos que a fines de julio vamos a terminar con la agenda reprogramada. Y los turnos de cirugía se van a dar por teléfono una vez que terminemos con los agendados. De todas maneras, la fecha es estimativa”, señaló Elizaincín.

En tanto, el consultorio clínico y el laboratorio permanecen restringidos. Lo mismo sucede con el quirófano móvil: “Puede ser que reactivemos el quirófano recién después del 24 de mayo. Lógicamente, cuando empiecen a salir los quirófanos móviles, nos vamos a tener que poner al día con el cronograma de fechas que quedaron pendientes. Pero seguramente la actividad será distinta, ya que habrán protocolos específicos que respetar”, destacó el director.

Ahora bien, en lo que respecta a vacunas antirrábicas y adopción de animales, el Imusa habilita turnos, únicamente al teléfono 4459012, de lunes a viernes de 8 a 13. Actualmente hay unos 32 animales disponibles en adopción: 25 en el sector de caniles, 5 cachorros de 45 días y 2 cachorros de 65 días. Al respecto, Elizaincín resaltó que “desde el lunes pasado hasta hoy (por ayer) dimos en adopción un animalito por día. Todos están sanos y hermosos”.

PARA AGENDAR Imusa

Se reprogramaron turnos de intervenciones quirúrgicas. La actividad clínica, laboratorio y quirófano móvil permanecen suspendidas. Para solicitar un turno para vacunas antirrábicas o adopción de mascotas, comunicarse al 44- 59012, de lunes a viernes de 8 a 13.

A la vez, aclaró que desde que comenzó la cuarentena se hicieron guardias que atendían urgencias. Asimismo, el personal estuvo abocado a tareas y operativos de sanidad vinculados con dengue y coronavirus. Y en todos esos días, no observaron animales en la calle. Lo que representa que “los perros o gatos que suelen denominar ‘callejeros’ no viven en la vía pública. Todos tienen dueños. En estas semanas de cuarentena hicimos varios operativos y no vimos animales en las calles, todos estaban en sus casas porque los dueños tampoco salían. Eso deja en evidencia la importancia de concientizar sobre la tenencia responsable de mascotas. Es nuestra obligación cuidarlos y comprometernos”, cerró.