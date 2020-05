“Resolver la crisis de deuda es política de Estado”, avisó Martín Guzmán

Lunes 11 de mayo de 2020

El Ministerio de Economía aseguró que “resolver la crisis de deuda es política de Estado”, a través de un mensaje en la cuenta que la cartera nacional tiene en Twitter.El mensaje de la cartera que conduce Martín Guzmán se produce de cara a la definición de los nuevos pasos que dará el gobierno en materia de deuda, tras el vencimiento formal producido el viernes para que los tenedores de deuda informen si aceptan ingresar al canje de deuda.Por otro lado, desde el Palacio de Hacienda aseguraron también que “estamos unidos, con una única bandera, para darle un futuro sostenible a la Argentina”.El pronunciamiento fue acompañado por el video del acto celebrado en la Quinta de Olivos el 16 de abril, cuando el ministro Guzmán presentó a los gobernadores la propuesta que la Argentina iba a hacer a los bonistas, en un encuentro que fue encabezado por el presidente Alberto Fernández.El viernes venció el plazo dado originalmente a los acreedores para adherirse a una oferta de canje de bonos bajo legislación extranjera por 66.238 millones de dólares.El futuro de la negociación por la reestructuración de la deuda externa estará atada a la contraoferta que los principales grupos de bonistas hagan en los próximos días al gobierno argentino y a la posibilidad de “acercar las puntas” que se desprenda de esta, según coincidieron distintos economistas.Hoy vence el plazo de aceptación a la propuesta lanzada por el ministro de Economía que proponía un recorte del 5,4 por ciento y una quita del 62 por ciento para los intereses, además de un plazo de gracia de tres años, que abarca a 21 bonos.Mientras tanto, el presidente Alberto Fernández enfatizó que el país tiene el objetivo de “asumir compromisos que podamos cumplir”, pero de ser necesario se continuará “dialogando de buena fe con los acreedores con el objetivo de alcanzar un acuerdo sostenible”.“El gobierno ha tenido razón en no aceptar la primera propuesta de los bonistas que, más que una solución, era patear el problema para adelante. Hay que ver ahora si los bonistas acercan un poco las puntas y hacen una contrapropuesta algo más razonable”, aseguró Emanuel Álvarez Agis, ex viceministro de Economía.Al respecto, puntualizó que si bien “el gobierno está ofreciendo 40 dólares por cada 100 que debía”, los acreedores “habían ofrecido 75 de cada 100 y los 25 que quedaban acumulaban intereses hasta formar una pelota de nieve imposible de pagar”.“Prefiero un acuerdo imperfecto a un default. Pero el acuerdo que los bonistas habían puesto sobre la mesa es insostenible. En ese caso prefiero un default”, aseguró Álvarez Agis.Por su parte, el economista Daniel Marx apuntó que si bien “los bonistas no son un cuerpo uniforme”, lo más probable es que la contraoferta que hagan a la propuesta argentina “sean más conversaciones que poner algo en los diarios”.En cualquier caso, sostuvo que “la próxima oferta que lance Argentina debería ser una que cuente con el acuerdo previo de los grandes fondos, que son quienes tienen mayor porcentaje de la deuda”.“Después que se llegue a ese primer entendimiento es que hay que difundirlo y ver cómo son los detalles de esto”, sostuvo Marx en diálogo con Radio 10.Consultado acerca de las características que los acreedores esperan cambiar sobre la oferta original, Marx puntualizó que “algunos buscarán mejores condiciones económicas o por lo menos pagos de alguna significación en un horizonte más cercano”.“Estas cosas al final se arreglan, la cuestión es qué nos lleva desde acá al final y cuánto tiempo va a pasar. Va a haber altibajos hasta el final de la ruta”, aseguró el ex director del Banco Central de la República Argentina.A partir de hoy, especulan en el gobierno, que se abrirán diez días de duras negociaciones, aunque a la vez saben que el cierre de un acuerdo no será fácil ni rápido.Por esta razón, habrá que ver qué decisión toma el Ejecutivo sobre el pago del 22 de mayo de los bonos globales por unos 500 millones de dólares.En el Palacio de Hacienda no ven con malos ojos que los comités de acreedores preparen una contraoferta -en forma conjunta o separada- en los próximos días, aunque a priori la intención de los grandes bonistas es tener interlocución directa con el presidente Fernández.