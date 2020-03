Resistiré: el himno de la esperanza en España

Viernes 20 de marzo de 2020 | 13:30hs.

Esta canción fue escrita en 1978 por Carlos Toro (74), un periodista deportivo y creador de canciones. Compuso alrededor de 800 temas para varias estrellas como Paulina Rubio y Marta Sánchez. Los intérpretes de Resistiré, que se convirtió en una de las canciones más buscadas y reproducidas en España en las plataformas de streaming, son los integrantes del Dúo Dinámico: Manuel de la Calva (83), y Ramón Arcusa (83).





Todas las noches los españoles salen a sus balcones a dedicarle un largo aplauso a todo el personal de salud que trabaja contra la pandemia del coronavirus. Pero además de eso, cantan Resistiré, una canción que se convirtió en un himno de esperanza para todo un país, cuenta en su sitio de noticias el diario Clarín.La letra de la canción se empezó a gestar a partir de una frase: "el que resiste, gana". Esto le dijo De la calva a Toro, y ahí comenzaron juntos a crear lo que iba a ser un éxito. En ese momento, Toro se encontraba superando una ruptura sentimental y eso está plasmado en el inicio de la letra. "Cuando pierda todas las partidas, cuando duerma con la soledad, cuando se me cierren las salidas, y la noche no me deje en paz", comienza la canción.Resistiré no fue un éxito a penas salió al mercado. Se editó en 1988 con aceptación moderada. La popularidad llegó cuando Pedro Almodóvar la incluyó al final de su película ¡Átame! (1990).